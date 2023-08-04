أرتيتا قبل مباراة كأس الدرع الخيرية: حان وقت فوز آرسنال على مانشستر سيتي

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إنه حان الوقت لفوز الغانرز على مانشستر سيتي.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه آرسنال، يوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وكان آرسنال يتصدّر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، الممتاز لعدة أشهر، وبدا أنه في طريقه للفوز باللقب.

لكن آرسنال انهار بعد تعثره أمام ويستهام، وليفربول، وساوثهامبتون، قبل أن يسقط أمام مانشستر سيتي 1/4 على استاد الاتحاد.

وفي ذلك الوقت كان مانشستر سيتي يحقق انتصارات متتالية لينجح في تصدر الترتيب، ثم الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.