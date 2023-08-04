أرتيتا قبل مباراة كأس الدرع الخيرية: حان وقت فوز آرسنال على مانشستر سيتي
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إنه حان الوقت لفوز الغانرز على مانشستر سيتي.
ويواجه مانشستر سيتي منافسه آرسنال، يوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.
وكان آرسنال يتصدّر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، الممتاز لعدة أشهر، وبدا أنه في طريقه للفوز باللقب.
لكن آرسنال انهار بعد تعثره أمام ويستهام، وليفربول، وساوثهامبتون، قبل أن يسقط أمام مانشستر سيتي 1/4 على استاد الاتحاد.
وفي ذلك الوقت كان مانشستر سيتي يحقق انتصارات متتالية لينجح في تصدر الترتيب، ثم الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
ويعتقد أرتيتا أن مباراة الأحد تمثل فرصة مهمة لآرسنال للبدء في تصحيح أخطاء، الموسم الماضي، حتى لو كان في كأس الدرع الخيرية.
وقال المدرب الإسباني في تصريحات: "نحن متحمسون للغاية لخوض مباراة نهائية، ولدينا فرصة للفوز باللقب، وسنحاول استغلال الفرصة التي هي الفريق الذي يجب التغلب عليه".
وبسؤاله عما إذا كان الفوز على مانشستر سيتي يمثل دافعًا إضافيًا لآرسنال أجاب أرتيتا: "ببساطة نعم، حان الوقت للقيام بذلك".
وبحسب صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز"، فإن آرسنال يمكنه الاعتماد على بوكايو ساكا الذي بات يشعر بأنه "أفضل بكثير".
في حين سيغيب المهاجم البرازيلي "غابرييل جيسوس" عن مواجهة فريقه السابق بسبب إصابة في الركبة.
وفيما يتعلق بجيسوس، قال أرتيتا: "إنه بخير، ومن الواضح أنه محبط لأنه كان يشعر بالرضا، ثم ظهرت هذه المشكلة".
ويعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي إلى، أكتوبر 2020، عندما فاز الغانرز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومنذ ذلك الحين تواجه الفريقان في 8 مرات، فاز مانشستر سيتي فيها جميعًا مسجلًا 21 هدفًا، في حين سجل لاعبو آرسنال 4 أهداف.
وبعد مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يواجه آرسنال منافسه نوتينغهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في حين يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن البريميرليغ بمواجهة بيرنلي الذي يدربه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي السابق.