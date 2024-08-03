ودع الملاكم الأردني زياد عشيش منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وخسر الملاكم الأردني نزاله ضد البريطاني لويس ريتشاردسون في ربع نهائي منافسات وزن 71 كغم في أولمبياد باريس 2024.

وقدم زياد عشيش أداءً بطوليًا ضد منافسه البريطاني قبل الخسارة بنتيجة (2-3) ليودع منافسات أولمبياد باريس دون المنافسة على ميدالية أولمبية.

وافتتح الملاكم الأردني مشواره بتخطي منافسه الكازاخستاني أصلانبيك شيمبرجينوف في دور الـ32 بنتيجة 3-2.

وواصل زياد عشيش تقدمه بعد الفوز على منافسه الياباني سيون أوكازاوا بنتيجة 3-2 أيضًا في دور الستة عشر.

وينتظر الملاكم البريطاني لويس ريتشاردسون مواجهة الفائز من نزال الملاكم الهندي نيشانت ديف ومنافسه المكسيكي ماركو فيردي.

وتأهل أيضًا إلى دور الأربعة الملاكم الأمريكي أوماري جونيس والذي يواجه الأوزبكي أصادخوجا ميدينخاغيف.

وخاض الملاكم الأردني زياد عشيش منافسات أولمبياد باريس 2024 كأول مشاركة أولمبية له وسبق أن حصل على المركز الثاني في بطولة آسيا عام 2022.

وحقق العرب حتى الآن بشكل رسمي ميداليتين في منافسات باريس 2024 بحصد فضية سلاح السابر عن طريق التونسي فارس الفرجاني وبرونزية سلاح المبارزة عن طريق المصري محمد السيد.

وضمن العرب ميدالية في منافسات كرة القدم بعد تأهل منتخبي مصر والمغرب كما أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ضمنت ميدالية بعد تأهلها لنصف النهائي.