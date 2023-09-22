بكى بشدة.. إصابة قوية لأحمد شراحيلي ونقله إلى المستشفى (فيديو)
بدا أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد متأثرًا للغاية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفتح، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وشارك "شراحيلي" في التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام الفتح، لكنه تعرَّض لإصابة، وخرج في الدقيقة 74، وشارك مكانه عمر هوساوي.
ويكشف مقطع فيديو تعرض "شراحيلي" لإصابة قوية بسبب تعامل خاطئ مع الكرة، رغم أنه لم يتعرض لأي احتكاك من لاعبي الفريق المنافس.
وبكى "شراحيلي" بشدة خلال حمله على نقالة بعد إصابته.
وبعد ذلك تم نقل "شراحيلي" بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
ولم يكشف الاتحاد أي شيء عن إصابة "شراحيلي" البالغ من العمر 29 عامًا.
وشارك "شراحيلي" في جميع دقائق مباريات الاتحاد في الدوري السعودي في أول 6 جولات، وفي أول مباراة بدوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71 أمام الفتح بسبب الإصابة.
فوز وصدارة
وانتزع الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الثمين 2/1 على ضيفه الفتح على ملعب الجوهرة المشعة.
وتقدم الفتح بهدف سجله مروان سعدان في الدقيقة 30، من ضربة رأسية مستغلاً كرة ثابتة لعبها مراد باتنا.
وتعادل المهاجم البرازيلي رومارينيو للاتحاد في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع مع نغولو كانتي.
وسجل نغولو كانتي هدف التقدم للاتحاد بتسديدة يمينية رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45+1.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة من 7 مباريات، وانتزع الصدارة من الهلال الذي تعادل في وقت سابق مع ضمك.