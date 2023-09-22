بكى بشدة.. إصابة قوية لأحمد شراحيلي ونقله إلى المستشفى (فيديو)

بدا أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد متأثرًا للغاية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفتح، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك "شراحيلي" في التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام الفتح، لكنه تعرَّض لإصابة، وخرج في الدقيقة 74، وشارك مكانه عمر هوساوي.

ويكشف مقطع فيديو تعرض "شراحيلي" لإصابة قوية بسبب تعامل خاطئ مع الكرة، رغم أنه لم يتعرض لأي احتكاك من لاعبي الفريق المنافس.

وبكى "شراحيلي" بشدة خلال حمله على نقالة بعد إصابته.