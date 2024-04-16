أهداف مباراة بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد (فيديو)

سجل جوليان براندت الهدف الأول لفريق بروسيا دورتموند في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن منافسات إياب منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 2/1 لصالح فريق أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندامترو بوليتانو".

وجاء الهدف في الدقيقة 34، من تصويبة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.