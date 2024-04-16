أهداف مباراة بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد (فيديو)
سجل جوليان براندت الهدف الأول لفريق بروسيا دورتموند في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن منافسات إياب منافسات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 2/1 لصالح فريق أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندامترو بوليتانو".
وجاء الهدف في الدقيقة 34، من تصويبة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 39 أضاف إيان ماتسن الهدف الثاني لدورتموند.
وفي الدقيقة 49 سجل ماتس هوميلس الهدف الأول لأتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرماه.
وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره إنتر ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-1 لصالح الروخي بلانكوس في مواجهة الإياب، علمًا بأن وصيف النسخة الماضية حسم الذهاب لصالحه 1-0.
بينما حجز دورتموند مقعده في ربع النهائي، بعد فوزه على ضيفه فريق آيندهوفن الهولندي، بثنائية نظيفة.