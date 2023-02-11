إيميليانو مارتينيز يفسر سبب سخريته من مبابي عقب تتويج الأرجنتين بالمونديال
وضع حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الأمور في نصابها بشأن سخريته من النجم كيليان مبابي مهاجم فرنسا عقب الفوز في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وحققت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وصنع مارتينيز الكثير من الأعداء بعد تلك المباراة. في حين أن ما قام به حارس أستون فيلا من حركات أثناء تنفيذ ركلات الترجيح لم يكن جيدا بالنسبة للعديد من الأشخاص ، كان سلوكه بعد المباراة هو الذي وضعه في عين العاصفة.
وقام مارتينيز بإيماءة فاحشة عندما أمسك بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى أمام الجميع ، قبل أن يسخر من كيليان مبابي مرارًا وتكرارًا بينما احتفل فريقه بالنصر. لكن بعد شهرين تقريبًا أوضح الحارس الأرجنتيني سبب احتفالاته.
وقال الأرجنتيني إميليانو مارتينيز إنه لم يقصد إيذاء مبابي، موضحا لمجلة "فرانس فوتبول" عبر موقع "غول" : "هل أندم على الاحتفالات؟ حسنًا ، هناك أشياء لن أفعلها مرة أخرى بنفس الطريقة. لم أخطط لإيذاء أي شخص. طوال مسيرتي المهنية ، لعبت مع الفرنسيين ولم أواجه أي مشكلة أبدًا ... يمكنك أن تسأل (أوليفييه) جيرو عن شخصيتي. أنا معجب حقًا بالثقافة والعقلية الفرنسية".
وأضاف مارتينيز بشأن سبب الاحتفالات والسخرية من مبابي قائلا "ما كان يجب أن يحدث أبدًا. عندما تغلبت فرنسا علينا في 2018 ، أتذكر أنه كانت هناك هتافات حول ميسي (بشأن رقابة نغولو كانتي له خلال المباراة). نفس الشيء ، إذا تغلب أي فريق على البرازيل ، فسيغنون بسخرية من نيمار".
وتابع "لا يوجد شيء شخصي ضد مبابي. أنا أحترمه كثيرًا. إذا غنى الناس عنه أو عن نيمار ، فذلك لأنهم لاعبون كبار. بعد المباراة النهائية ، أخبرته أنه كان من دواعي سروري اللعب ضده وأنه كاد يفوز بالمباراة بمفرده ... بالتأكيد يملك موهبة هائلة. عندما يعتزل ميسي ، أنا متأكد من أن كيليان سيفوز بالعديد من جوائز الكرة الذهبية".
لم تكن السخرية وراء الكواليس فقط. خلال موكب انتصار الأرجنتين ، شوهد حارس أستون فيلا مع لعبة سلحفاة نينجا مع وجه مبابي بها. إلى جانب ذلك ، قام أيضًا بالهجوم على أوريلين تشواميني الذي أضاع تسديدته في ركلات الجزاء. ومع ذلك بدا أن مبابي أخذ كل هذا بصدر رحب حيث شوهد وهو يقلد إيماءات مارتينيز.
وأوضح مارتينيز قائلا "لفتة أفضل حارس مرمى كانت مزحة مع زملائي في الفريق. لقد فعلت ذلك بالفعل في كوبا أمريكا ، وقد قالوا لي جميعًا أن أفعلها مرة أخرى. حتى ليونيل (ميسي) أخبرني بذلك. لقد فعلت ذلك من أجلهم، لا شيء أكثر. استغرق الأمر ثانية واحدة".
واستحق مارتينيز الثناء بسبب أدائه في كأس العالم خاصة في المباراة النهائية ما جعله بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في 2022 التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) إلى جوار المغربي ياسين بونو وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد وبلجيكا.