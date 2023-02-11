إيميليانو مارتينيز يفسر سبب سخريته من مبابي عقب تتويج الأرجنتين بالمونديال

وحققت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصنع مارتينيز الكثير من الأعداء بعد تلك المباراة. في حين أن ما قام به حارس أستون فيلا من حركات أثناء تنفيذ ركلات الترجيح لم يكن جيدا بالنسبة للعديد من الأشخاص ، كان سلوكه بعد المباراة هو الذي وضعه في عين العاصفة.

وقام مارتينيز بإيماءة فاحشة عندما أمسك بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى أمام الجميع ، قبل أن يسخر من كيليان مبابي مرارًا وتكرارًا بينما احتفل فريقه بالنصر. لكن بعد شهرين تقريبًا أوضح الحارس الأرجنتيني سبب احتفالاته.

وقال الأرجنتيني إميليانو مارتينيز إنه لم يقصد إيذاء مبابي، موضحا لمجلة "فرانس فوتبول" عبر موقع "غول" : "هل أندم على الاحتفالات؟ حسنًا ، هناك أشياء لن أفعلها مرة أخرى بنفس الطريقة. لم أخطط لإيذاء أي شخص. طوال مسيرتي المهنية ، لعبت مع الفرنسيين ولم أواجه أي مشكلة أبدًا ... يمكنك أن تسأل (أوليفييه) جيرو عن شخصيتي. أنا معجب حقًا بالثقافة والعقلية الفرنسية".