مشاجرة على الهواء.. واندا نارا تتهم مذيعة بتلقي أموال من إيكاردي

عادت أزمة عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا وطليقها ماورو إيكاردي إلى الواجهة مجدداً في الساعات القليلة الماضية.

ودارت مشاجرة على الهواء بين واندا نارا ومذيعة على الهواء في أحد البرامج التليفزيونية على إثر الحديث عن القضية الشائكة المتعلقة بالخلافات بين واندا وإيكاردي.

أخبار ذات علاقة من الاحتجاز إلى فضيحة الحمل.. واندا نارا تنهي أسطورة إيكاردي خلال 3 ساعات

ونشبت مشادة كلامية خلال برنامج Puro Show (eltrece)، عندما قررت واندا، التي عادت للأرجنتيني من رحلة عمل في لوس أنجلوس، الرد على الانتقادات الموجهة لها بشأن حياتها الخاصة.

أخبار ذات علاقة واندا نارا تفضح إيكاردي: لا يقوم بواجباته

وبدأت المشادة بتعليق غاضب من واندا عبر مداخلة هاتفية تجاه المذيعة إنجي باليباني واتهمتها بإصدار أحكام مسبقة دون علم، ولكن المذيعة ردت بقوة على تصريحات واندا.

أخبار ذات علاقة أولهم أشرف حكيمي.. 5 نجوم يصدمون "المنبوذة" واندا نارا

ودافعت بالبياني عن عملها الصحفي مؤكدة أنها تتناول قضية عامة وليست أموراً شخصية خاصة لأن واندا وإيكاردي شخصيات عامة.

وازدادت الأجواء توتّرًا عندما اتهمت واندا نارا المذيعة بتلقيها أموالاً من إيكاردي وهو الأمر الذي أشعل المشادة بينهما على الهواء.

وكانت واندا نارا قد تحركت قضائياً ضد إيكاردي وطالبته بالنفقة الخاصة برعاية طفلتيهما فرانشيسكا وإيزابيلا.