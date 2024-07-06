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رياضة

الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي

الأهلي والنصر متصدران.. نتائج وترتيب الجولة الأولى لسداسي التتويج بالدوري الليبي
نادي النصر الليبي
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 8:56 م

حقق النادي الأهلي بطرابلس فوزا ثمينا على نادي المدينة بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الأولى من منافسات مرحلة سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم والتي تقام منافساته في إيطاليا.
وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، قبل أن يتقدم الأهلي طرابلس بالهدف الأول في الدقيقة 56 عبر لاعبه مؤيد اللافي، وفي الدقيقة 76 أحرز عبد الله العرفي هدف الأهلي طرابلس الثاني.
وتمكن نادي المدينة من تسجيل هدف تقليص الفارق عن دريق ديارا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت البديل.
من جهته حقق نادي النصر فوزا ثمينا على السويحلي بنتيجة هدف دون مقابل وذلك في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وتوفرت للسويحلي فرصة تسجيل هدف افتتاح النتجية من ركلة جزاء لكن لاعبه المغربي محمد الفقيه فشل في التسجيل قبل أن يخطف الغاني جوناثان سواه هدف الفوز للنصر في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

 

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وفي المباراة الثالثة لحساب الجولة الأولى بين الجارين أهلي بنغازي وهلال بنغازي، حسم التعادل (1 ـ1) نتيجة المواجهة ليكتفي كل فريق بنقطة.
وسجل هدف الأهلي بنغازي طلحة رزق في الدقيقة العاشرة قبل أن ينجح الهلال في إدراك التعادل عبر المعتصم التائب في الدقيقة 89 من ركلة حرة  مباشرة.
ويحتل الأهلي طرابلس والنصر المركز الأول برصيد 3 نقاط فيما يملك الهلال والأهلي بنغازي نقطة لكل منهما أما المدينة والسويحلي فلا يزال رصيدهما خال من النقاط بعد مباراة واحدة.

رياضةالدوري الليبيالأهلي طرابلس

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