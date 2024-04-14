ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس (فيديو)

تعرضت آمال ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لضربة قوية بعد الخسارة 0/1 أمام ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة الـ33 من المسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد سجل إيبيريشي إيز هدفا لكريستال بالاس في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من تيريك ميتشل.

وحافظ كريستال بالاس على هذه النتيجة حتى صافرة النهاية.

وقبل هذا الفوز كان آخر فوز لكريستال بالاس على ليفربول في الدوري الإنجليزي في أبريل 2017 وكان على ملعب أنفيلد أيضا.

وجمدت الخسارة رصيد ليفربول عند 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث. ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 73 نقطة من 32 مباراة.