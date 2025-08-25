"عودة غامضة".. تطورات إصابة مهاجم الهلال ميتروفيتش

لا يزال النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يخضع لبرنامج تأهيلي لعلاج إصابة في عضلة الساق، ضمن خطة طبية دقيقة تُركز على التعافي الكامل، ما أثار قلقًا كبيرًا بسبب موعد عودته للملاعب.

ويعود لاعبو الفريق الأول إلى التدريبات مساء اليوم الاثنين، بعد حصولهم على إجازة إثر الفوز الكبير على نادي الفيحاء بأربعة أهداف نظيفة في آخر المباريات التجريبية.

ويستأنف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيمون إنزاجي التحضيرات لمواجهة نادي الرياض، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي.

عدم معرفة موعد العودة

يواصل ميتروفيتش (30 عامًا) تقدمه الإيجابي في البرنامج العلاجي الذي يشرف عليه طبيب النادي، دون تحديد موعد ثابت لعودته إلى التدريبات الجماعية، في إطار حرص اللاعب والفريق الطبي على استعادة جاهزيته البدنية والفنية بالكامل أولاً.

وكان المهاجم الصربي قد تعرض للإصابة في يونيو الماضي، قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، مما حرمه من المشاركة في بقية مباريات البطولة.

ويحظى ميتروفيتش، القادم إلى الفريق من نادي فولهام الإنجليزي صيف 2023، بسجل غزير بالأهداف؛ فقد سجل 68 هدفًا وصنع 15 في 79 مباراة خاضها مع "الزعيم" في جميع البطولات.