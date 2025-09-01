الأهلي السعودي يعلن صفقة نجم فلامنغو البرازيلي

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماثيوس غونسالفيس رسمياً.

ووقّع اللاعب صاحب الـ 20 عاماً عقود انتقاله إلى الأهلي قادماً من فلامنغو البرازيلي.

وينشط غونسالفيس في مركز الجناح الأيمن، وبدأ مشواره مع فريق الشباب بنادي فلامنغو قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2023.

ورحل اللاعب معاراً منذ يونيو إلى ديسمبر 2023 مع فريق براغانتينو البرازيلي قبل العودة إلى فلامنغو بداية من عام 2024.

ووقّع اللاعب عقداً حتى 2027، ويرتدي القميص رقم 20 مع الأهلي السعودي.

وخاض ماثيوس 54 مباراة مع فريق فلامنغو وسجل 6 أهداف كما انضم لمنتخب الشباب البرازيلي وخاض مباراة دولية واحدة.

وقال ماثيوس في مقطع فيديو لحساب الأهلي عبر إكس إنه سعيد بالانضمام إلى الفريق السعودي واللعب بجوار مجموعة من النجوم الكبار الذين كان يشاهدهم في التليفزيون ويلعب بهم في ألعاب الفيديو الشهيرة.

وأضاف: "أنا من المعجبين برياض محرز وشاهدته كثيراً في مانشستر سيتي الإنجليزي وتابعت أيضاً غالينو في منتخب البرازيل وسعيد أنني سألعب بجوار هؤلاء النجوم".

وأتم قائلاً:"أتمنى تقديم الإضافة إلى الأهلي السعودي في الفترة القادمة".