برناردو سيلفا: خسارتنا أمام آرسنال "ليست نهاية العالم"
قال برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، إن الخسارة الأولى التي يتعرَّض لها فريقه أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ثماني سنوات "ليست نهاية العالم".
وبعد مباراة متكافِئة سجَّل البديل غابرييل مارتينيلي هدفًا قرب النهاية ليمنح فريقه الفوز 1-صفر ويرتفع رصيد آرسنال إلى 20 نقطة متساويًا مع متصدر الدوري ومنافسه وجاره اللندني توتنهام هوتسبير، وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.
وواجه سيتي، الذي خسر آخر مباراتين في الدوري، منافسة شرسة من آرسنال الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة، قبل أن يقلب سيتي الطاولة على الفريق اللندني في نهاية الموسم الماضي ليحقق اللقب في طريقه للفوز بثلاثية تاريخية.
وقال سيلفا في مقابلة مع موقع النادي: "نحتاج للراحة ذهنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للمباريات المقبلة؛ لأنها ستكون صعبة ونرفع المستوى في مواطن الضعف على غرار الموسم الماضي".
وأضاف: "سنحاول العودة أقوى من التوقف الدولي. ليست نهاية العالم. تعرضنا لمواقف أسوأ بكثير. يجب أن نحاول العودة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الممتاز والعودة إلى الصدارة حيث أعتقد أننا ننتمي".
ويخوض سيتي مباراته المقبلة في 21 من الشهر الجاري أمام برايتون، ويلعب أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد في الـ29 من نفس الشهر.
وحث بيب غوارديولا، مدرب سيتي، لاعبيه على قلب الأوضاع بعد الخسارتين، قائلًا: "لقد تراجعنا، لكننا لا زلنا في أكتوبر. هذه ليست المرة الأولى. لقد حدث هذا الموسم الماضي، تراجعنا بفارق أكبر بكثير حينها، لكن الموسم لا يزال طويلًا".
وأضاف: "سنستعيد بعض العناصر وسنحاول كسر سلسلة الخسائر والفوز على المنافسين في المباريات المقبلة مثل برايتون ويونايتد. سنمضي قدمًا".