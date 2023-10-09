برناردو سيلفا: خسارتنا أمام آرسنال "ليست نهاية العالم"

وبعد مباراة متكافِئة سجَّل البديل غابرييل مارتينيلي هدفًا قرب النهاية ليمنح فريقه الفوز 1-صفر ويرتفع رصيد آرسنال إلى 20 نقطة متساويًا مع متصدر الدوري ومنافسه وجاره اللندني توتنهام هوتسبير، وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وواجه سيتي، الذي خسر آخر مباراتين في الدوري، منافسة شرسة من آرسنال الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة، قبل أن يقلب سيتي الطاولة على الفريق اللندني في نهاية الموسم الماضي ليحقق اللقب في طريقه للفوز بثلاثية تاريخية.

وقال سيلفا في مقابلة مع موقع النادي: "نحتاج للراحة ذهنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للمباريات المقبلة؛ لأنها ستكون صعبة ونرفع المستوى في مواطن الضعف على غرار الموسم الماضي".