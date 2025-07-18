تمت.. النصر السعودي يحسم أول صفقة أجنبية في الميركاتو

حسم نادي النصر السعودي أولى الصفقات الأجنبية لميركاتو صيف 2025، بعد أن أعلن عن أولى صفقاته المحلية يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق أعلن النصر السعودي للمحترفين التعاقد مع المدافع نادر الشراري لمدة ثلاثة مواسم.

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وهذه الصفقة الأولى التي يعلن النصر إبرامها بعد التعاقد مع جورجي جيسوس لموسم واحد ليعود المدرب البرتغالي للمسابقة بعد رحيله عن تدريب الهلال في الموسم الماضي.

ويتطلع النصر للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

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أولى الصفقات الأجنبية

وفقًا للإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن قلب دفاع فينورد الهولندي، دافيد هانكو، البالغ من العمر 27 عامًا، على وشك التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وأفاد رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أنه بعد مفاوضات مكثفة تم الاتفاق على قيمة الصفقة البالغة 33 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

وأشار إلى الخطوة التالية للاعب هي الخضوع للفحص الطبي، وبعد ذلك سيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وسيوقع الدولي السلوفاكي على عقد مع نادي النصر حتى عام 2028.

في الموسم الماضي، لعب دافيد هانكو 47 مباراة مع فينورد، مسجلًا 4 أهداف ومقدمًا 4 تمريرات حاسمة.

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ووفقًا لموقع Transfermarkt، تبلغ القيمة السوقية لقلب الدفاع 30 مليون يورو، ويستمر عقده الحالي مع النادي حتى عام 2028.