إعلام فلسطيني: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 10 من طالبي المساعدات

logo
رياضة

تمت.. النصر السعودي يحسم أول صفقة أجنبية في الميركاتو

تمت.. النصر السعودي يحسم أول صفقة أجنبية في الميركاتو
دافيد هانكوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 1:43 م

حسم نادي النصر السعودي أولى الصفقات الأجنبية لميركاتو صيف 2025، بعد أن أعلن عن أولى صفقاته المحلية يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق أعلن النصر السعودي للمحترفين التعاقد مع المدافع نادر الشراري لمدة ثلاثة مواسم.

أخبار ذات علاقة

4 رجال ينفذون خطة كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

4 رجال ينفذون خطة كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

 

وهذه الصفقة الأولى التي يعلن النصر إبرامها بعد التعاقد مع جورجي جيسوس لموسم واحد ليعود المدرب البرتغالي للمسابقة بعد رحيله عن تدريب الهلال في الموسم الماضي.

ويتطلع النصر للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

أخبار ذات علاقة

جيسوس يحسمها.. 4 صفقات لتدعيم "ثغرة" النصر السعودي

جيسوس يحسمها.. 4 صفقات لتدعيم "ثغرة" النصر السعودي

 

أولى الصفقات الأجنبية

وفقًا للإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن قلب دفاع فينورد الهولندي، دافيد هانكو، البالغ من العمر 27 عامًا، على وشك التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وأفاد رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أنه بعد مفاوضات مكثفة تم الاتفاق على قيمة الصفقة البالغة 33 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت إضافية. 

 

 

وأشار إلى الخطوة التالية للاعب هي الخضوع للفحص الطبي، وبعد ذلك سيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وسيوقع الدولي السلوفاكي على عقد مع نادي النصر حتى عام 2028.

في الموسم الماضي، لعب دافيد هانكو 47 مباراة مع فينورد، مسجلًا 4 أهداف ومقدمًا 4 تمريرات حاسمة. 

أخبار ذات علاقة

ليس رونالدو.. أكبر المستفيدين من تعاقد النصر السعودي مع جيسوس

ليس رونالدو.. أكبر المستفيدين من تعاقد النصر السعودي مع جيسوس

 

ووفقًا لموقع Transfermarkt، تبلغ القيمة السوقية لقلب الدفاع 30 مليون يورو، ويستمر عقده الحالي مع النادي حتى عام 2028.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC