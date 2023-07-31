موقف فينيسيوس جونيور من انضمام مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور حال تحرك نادي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعيش أزمة مع ناديه باريس سان جيرمان منعته من الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، ورفض تفعيل بند التمديد الاختياري لعام إضافي، ما دفع الإدارة الباريسية لمنعه من السفر؛ لإجباره على الرحيل في الموسم الحالي وعدم انتظار انتهاء عقده لكي يرحل مجانًا.

وقالت شبكة "RELEVO" الإسبانية، إن "فينيسيوس جونيور يريد كيليان مبابي في ريال مدريد أكثر من أي شخص آخر".