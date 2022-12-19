إنفانتينو: نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين الأجمل في التاريخ

يرى غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن نهائي كأس العالم الذي أقيم يوم الأحد في قطر بين الأرجنتين وفرنسا الأجمل في تاريخ اللعبة.

وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل /3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر.