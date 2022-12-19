إنفانتينو: نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين الأجمل في التاريخ
يرى غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن نهائي كأس العالم الذي أقيم يوم الأحد في قطر بين الأرجنتين وفرنسا الأجمل في تاريخ اللعبة.
وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل /3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر.
وقال إنفانتينو لشبكة "بي.إن. سبورتس" القطرية: "أعتقد أنه النهائي الأجمل في تاريخ كرة القدم. توج المنتخب الأفضل وتوجت كل المجهودات بإنجاز جميل، والأرجنتين استحقت الفوز وحتى فرنسا كانت تستحق الفوز.
وتابع "سار كل شيء على ما يرام وكانت مشاعر لا يمكن وصفها سواء من كان في الملعب أو أمام شاشات التلفزيون. رأينا منتخبا فرنسيا يضم العديد من الشبان. ورأينا الكثير من الفرق التي تضم العديد من الشبان وسنتابعهم".
وعما حققه ميسي قائد الأرجنتين "ما حققه ميسي شيء استثنائي وجميل أن نمنح كأس العالم للاعب استثنائي وخارج نطاق الوصف مثل ليونيل ميسي وهذه مشاعر فريدة من نوعها. لقد أسعد ميسي الملايين العاشقة لكرة القدم".
وحصد ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييجو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
وأضاف رئيس الفيفا "بطبيعة الحال سنبدأ العمل من الغد وستكون نسخة استثنائية في 2026 في ثلاث دول بمشاركة 48 منتخبا".
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.