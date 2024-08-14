ضرب نادي النصر موعدًا ناريًا مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد أن فاز "العالمي" على التعاون بهدفين نظيفين، خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء.

أحرز هدفي النصر أيمن يحيى في الشوط الأول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني.

وكان الهلال قد صعد إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية لقائهما بالتعادل 1-1.

وتصدى ياسين بونو حارس الهلال لركلة ترجيح من الإسباني جابري فيغا، وسدد روجر إيبانيز مدافع الأهلي ركلة أخرى بعيدة عن المرمى.

وسجل لاعبو الهلال أربع ركلات بنجاح، ليضمن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين التأهل إلى النهائي.

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موعد مباراة النصر والهلال في السوبر السعودي

تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والنصر يوم السبت القادم، 17 أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب "سلطان بن عبدالعزيز" مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والنصر.