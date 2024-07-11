الاتحاد يكمل تعاقده مع لاعب روما الإيطالي

حصل نادي الاتحاد السعودي، على توقيع الدولي الجزائري حسام عوار، مدافع فريق روما الإيطالي، للانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يلعب الدولي الجزائري مع روما الموسم الماضي سوى 25 مباراة فقط، واستقر النادي الإيطالي على رحيله.

وكشف الإعلامي محمد البكيري القريب من إدارة الاتحاد، أن الجزائري حسام عوار أصبح لاعبًا في نادي الاتحاد السعودي.

ونشر البكيري فيديو يتضمن بعض مهارات اللاعب الجزائري، وعلق عليه قائلا: "حسام عوار اتحادي".

ولم يكشف البكيري عن مدة العقد أو قيمة الصفقة.

وكان نادي روما قد تعاقد مع عوار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أوليمبيك ليون، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا، وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبها مع الفريق.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالها سجل 41 هدفا، وصنع 36 آخرين، وذلك منذ أن تم تصعيده للفريق الأول مع ليون عام 2017.

ويحمل عوار، البالغ من العمر 26 عاماً، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، لكنه قرر منذ 2023 الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري، علما أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 10 ملايين يورو.