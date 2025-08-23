4 لاعبين دمروا حلم كريستيانو رونالدو بأول لقب مع النصر السعودي

تكسرت أحلام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التتويج بأول لقب مع النصر السعودي على أسوار ملعب هونغ كونغ الدولي اليوم السبت بعد أن كان على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب في النهائي الثاني الذي يخوضه الفريق.

ورغم أن النصر دخل المباراة بشكل مثالي وأحرز نجمه الأول هدف الافتتاح من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ثم منح برزوفيتش التقدم للنصر من جديد (2 ـ 1)، فإن الأهلي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر لاعبه إيبانيز ليذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

وخسر النصر المباراة بالركلات الترجيحية (5 ـ 3) ليتجرع رونالدو وفريقه مرارة الفشل في الفوز باللقب بعد أن كان الأسطورة البرتغالي يمني النفس بالتتويج الأول له منذ انضمامه للفريق في يناير 2023.

وفي الحقيقة، قام رونالدو وأغلب عناصر النصر بما ينبغي عليهم القيام به، ولكن 4 لاعبين في تشكيلة البرتغالي جورج جيسوس دمروا أحلام المهاجم البالغ من العمر 40 عاما وتسببوا في صدمة دفعت أسطورة ريال مدريد السابق إلى انتظار مزيد من الوقت ليرفع أول لقب رسمي.

ونستعرض في التقرير التالي الأسماء التي خذلت رونالدو أولا والنصر ثانيا في كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025.

بينتو: غياب في اللحظة الحاسمة

في الوقت الذي كسب فيه لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الإعجاب وألهب حماس مشجعي النصر في المدرجات بتسجيل هدف الأسبقية 2 ـ 1 قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة، خيب بينتو انتظارات مدربه وزملائه عندما ارتكب خطأ فادحا في الدقيقة الأخيرة منح الأهلي التعادل.

وفضلا عن الخطأ الفادح في الخروج إلى الكرة وعدم التقاطها ليضعها إيبانيز في المرمى، لم يقدم بينتو أداء جيدا طوال المباراة قبل أن يكمل يومه السيء في حصة ركلات الترجيح التي كان عنوانها الأبرز الإخفاق الذريع للحارس البرازيلي.

ولم يتصد بينتو لأية ركلة ترجيحية وهو ما يعني أن شباكه اهتزت في 7 مناسبات في المباراة بعد أن سجل له كل من توني ورياض محرز وفراس البريكان وفرانك كيسيه وغالينو.

عبد الله الخيبري: الركلة الحاسمة للأهلي؟

كان عبد الله الخيبري أحد النقاط السوداء في تشكيلة المدرب جورج جيسوس إذ فشل في تسجيل ركلة الترجيح كما أنه لم يقدم أداء جيدا في المباراة.

لاعب الارتكاز الدفاعي في تشكيلة النصر تقدم لركلة الترجيح بشكل اعتمده عدة لاعبين قبله وأخفقوا فيه وكانت تلك رسالة واضحة لتفادي التقدم بخطوات بطيئة جدا لأن ذلك بحسب العارفين سيقلل من التركيز ويرفع منسوب التوتر للاعب الذي سيسدد إلا إذا كان يملك أعصابا من حديد وثقة لا متناهية بالنفس.

وخيب الخيبري انتظارات قائده رونالدو الذي كان يتوجه بالدعاء في دائرة منتصف الملعب قبل أن يدرك أن تلك الركلة كانت بالفعل حاسمة إذ نجح غالينو في مخادعة مواطنه بينتو في الركلة الخامسة ليمنح الأهلي اللقب.

ويسلي وكومان: تقييم صادم

رغم أن بينتو والخيبري كانا من أبرز العوامل التي قضت على أحلام رونالدو والنصر في التتويج باللقب الأول للفريق تحت قيادة النجم البرتغالي، فإن لاعبين اثنين آخرين قدما عرضا متواضعا في النهائي وكانا من بين نقاط الضعف في تشكيلة المدرب جورج جيسوس.

ويمكن اعتبار البرازيلي ويسلي أحد العلامات السلبية في النهائي إذ كان تقييمه ضعيفا ولم يتم منحه أكثر من 6 /10 وهو تقريبا الأسوأ في التشكيلتين.

واضطر المدرب جورج جيسوس إلى استبدال ويسلي في الشوط الثاني لمنح الهجوم بعض الفاعلية.

وبجانب أدائه الضعيف تلقى ويسلي بطاقة صفراء وهو ما يعني أنه كان خارج الموضوع فنيا وذهنيا في النهائي.

أما المهاجم الفرنسي كينغسلاي كومان فقد خيب الآمال في أول مباراة له أساسيا مع النصر.

وكان كومان وراء حصول الفريق على ركلة جزاء في الشوط الأول إلا أنه لم يكن "ثقيلا" على دفاعات النصر بجانب إهداره فرصة انفراد تامة في بداية المباراة كان من الممكن أن تمنح النهائي سيناريو مغايرا لما آلت عليه الأمور في النهائي.