فابريزيو رومانو: كريستوفر نكونكو سينضم إلى تشيلسي بنسبة 100%

ونكونكو البالغ من العمر 25 عاما يغيب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب إصابة تعرض لها الشهر الماضي مع لايبزيغ سيغيب بسببها من 6 إلى 8 أسابيع.

وانضم نكونكو إلى لايبزيغ في يوليو 2019 مقابل 13 مليون يورو، وتقدر قيمته السوقية حاليا بـ80 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt"، ويرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى 2026.

وسجل نكونكو الموسم الحالي 17 هدفا وصنع 4 في 23 مباراة مع لايبزيغ.

وبالمجمل، لعب نكونكو مع لايبزيغ 159 مباراة سجل فيها 64 هدفا وصنع 51.