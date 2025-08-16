نقل نجم الإفريقي التونسي إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة في الرأس (صور)

تعرض لاعب النادي الإفريقي التونسي فهد المسماري لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه اليوم السبت أمام النجم الساحلي (1 ـ0) في الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين.

ونجح النادي الإفريقي على الملعب الأولمبي بسوسة، معقل النجم، في تحقيق فوزه الثاني في الدوري والأول له على منافسه منذ آخر انتصار في موسم 2017 ـ 2018.

وأحرز فراس شواط، الذي انضم للنادي الإفريقي في يوليو الماضي، هدف المباراة الوحيد في شباك فريقه السابق ليمنح فريق المدرب فوزي البنزرتي 3 نقاط أخرى ليتصدر ترتيب الدوري مبكرا.

وخلال الدقيقة 79 من المباراة، صعد فهد المسماري، لاعب الوسط الليبي في كرة ثنائية عالية مع مدافع النجم نسيم هنيد قبل أن يتعرض لاصطدام قوي على الرأس سقط إثره مغمى عليه.

وتدخل الطاقم الطبي للإفريقي على أرض الملعب لإسعاف المسماري لكن استمرار حالة الإغماء فرض نقله على جناح السرعة إلى المستشفى للخضوع إلى كشوف طبية بالأشعة وبيان مدى خطورة الإصابة ومدة الراحة المستوجبة.

وأقحم المدرب فوزي البنزرتي المهاجم الكونغولي فيليب كينزومبي فيما غادر فهد المسماري أرض الملعب مباشرة نحو سيارة الإسعاف التي كانت تنتظره على حافة الميدان لنقله إلى المستشفى.

وكشف مصدر قريب من الإفريقي أن اللاعب سيخضع لصور بالأشعة مساء اليوم مضيفا أن حالته لا تبدو خطيرة في انتظار تفاصيل أخرى دقيقة بشأن وضعه الصحي.

وينتظر أن يصدر الإفريقي بيانا على حسابه على منصات التواصل لتحديد إصابة فهد المسماري وطمأنة جماهير النادي وعائلة اللاعب.

وفاز الإفريقي (1 ـ 0) على النجم الساحلي وهو الفوز الأول له منذ 8 سنوات والثالث في آخر 30 مباراة جمعت الفريقين في الدوري.

يشار إلى أن حامل اللقب، الترجي سقط في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام ضيفه الاتحاد المنستيري أمس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الثانية.