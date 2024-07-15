الحارس "المجنون" يدخل تاريخ كوبا أمريكا ويحقق إنجازا فرديا جديدا

حصد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين لقبا جديدا وذلك بتتويج منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز في النهائي على كولومبيا بهدف دون رد بعد تمديد الوقت.

وساهم الحارس المعروف بإسم "ديبو مارتينيز" بشكل كبير في تتويج الأرجنتين بلقبهم الرابع في ظرف 3 سنوات، بعد فترة جفاء طويلة، وذلك عندما تألق على امتداد السباق ليحرز لقبا شخصيا جديدا يوشح مسيرته وهو جائزة أفضل حارس مرمى في كوبا أمريكا 2024.

ويعد مارتينيز، الذي يلعب في صفوف أستون فيلا الإنجليزي واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي حيث ساهم في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 ثم 2024 وفي هذه المسابقات الثلاث أحرز جائزة أفضل حارس مرمى، فضلا عن تتويجه بلقب كأس الأبطال (فيناليسيما) 2022

وتألق مارتينيز في حصة الركلات الترجيحية أمام إكوادور في ربع النهائي والتي حسمها رفاقه (4 ـ 2) ليتأهلوا لنصف النهائي، بعد أن كان أيضا بطل مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وأصبح مارتينيز (31 عاما) أول حارس مرمى يتوج بجائزة أفضل حارس في 3 بطولات كبرى متتالية، وذلك في نسختين متتاليتين في كوبا أمريكا ونسخة من المونديال.

وفضلا عن ذلك توج مارتينيز بجائزة "ليف ياشين" للعام 2023، والتي تمنحها الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وكان الحارس الأرجنتيني المعروف بحركاته الاستفزازية والمثيرة، أثار جدلا كبيرا في نهائي مونديال 2022 أمام فرنسا، عندما رفع دمية تمّل النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد الفوز باللقب.

كما ظهر الحارس بتصريحات استفزازية قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا وبعدها، فيما كانت رقصته الشهيرة بعد التصدي لركلات الترجيح محل انتقاد الكثير من المتابعين.