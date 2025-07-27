الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

ينتظر عشاق نادي برشلونة خوض الفريق، مساء اليوم الأحد، أولى مبارياته الودية هذا الصيف، استعدادًا للموسم الجديد 2025/26، والذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة مسيرته الناجحة، والتي بدأها في الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب هانزي فليك في بداية عهده، حيث حقق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

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ويخوض برشلونة، ظهر اليوم الأحد، مباراة ودية ضد نظيره فيسيل كوبي الياباني.

وكانت جولة برشلونة الآسيوية مهددة بالفشل بسبب انتهاكات جسيمة من قِبل اللجنة المنظمة، قبل تدارك الأمر في وقت لاحق والتوصل إلى حل، ومن ثم التراجع عن قرار الإلغاء.

وتتضمن جولة البلوغرانا، بخلاف مباراة فيسيل كوبي، لقاءي سول ودايغو، يومي الخميس والاثنين 31 يوليو و4 أغسطس، قبل صدام كومو في كأس خوان غامبر يوم 10 من الشهر المقبل.

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ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمباراة ضد ريال مايوركا، يوم 16 أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة برشلونة المستدعاة لخوض الجولة الودية تواجد الثنائي الجديد ماركوس راشفورد وخوان غارسيا، إلى جانب الوافد الشاب روني باردغي.

في حين تم استبعاد الحارس مارك أندريه تير شتيغن، الذي سيخضع لعملية جراحية في الظهر، وكذلك أرويول روميو وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُذاع عبر تطبيق "DAZN" والذي أعلن حصوله على حقوق بث مباريات برشلونة في الجولة الآسيوية، ولم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق نقل اللقاء، حتى الآن.