البرازيل تستعيد توازنها في كوبا أمريكا برباعية في شباك باراغواي

أحيى منتخب البرازيل آماله بشكل كبير في التأهل للدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب فوزه على باراغواي (4ـ 1) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وقاد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي إلى تحقيق فوزه الأول في النهائيات وتدارك العثرة الأولى أمام كوستاريكا (0 ـ 0) بفوز ساحق رفع به رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف كولومبيا المتصدرة والمتأهلة رسميا للدور الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وفي المقابل غادر المنتخب الباراغواياني السباق رسميا بعد خسارتين متتاليتين فيما ستكون مباراته المقبلة أمام كوستاريكا ترتيبية لا أكثر.

وافتتح جونيور مهرجان أهداف المنتخب البرازيلي في الدقيقة 35 ليتدارك ركلة الجزاء التي أضاعها زميلة لوكاس باكيتا قبل ذلك بثلاث دقائق.