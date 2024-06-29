البرازيل تستعيد توازنها في كوبا أمريكا برباعية في شباك باراغواي
أحيى منتخب البرازيل آماله بشكل كبير في التأهل للدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب فوزه على باراغواي (4ـ 1) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وقاد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي إلى تحقيق فوزه الأول في النهائيات وتدارك العثرة الأولى أمام كوستاريكا (0 ـ 0) بفوز ساحق رفع به رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف كولومبيا المتصدرة والمتأهلة رسميا للدور الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين.
وفي المقابل غادر المنتخب الباراغواياني السباق رسميا بعد خسارتين متتاليتين فيما ستكون مباراته المقبلة أمام كوستاريكا ترتيبية لا أكثر.
وافتتح جونيور مهرجان أهداف المنتخب البرازيلي في الدقيقة 35 ليتدارك ركلة الجزاء التي أضاعها زميلة لوكاس باكيتا قبل ذلك بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 43 سجل سافيو هدف البرازيل الثاني قبل أن يعود نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لزيارة شباك باراغواي وتسجيل الهدف الثالث.
وتمكن مدافع باراغواي ألديريتي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية وزاحفة بالقدم اليسرى سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.
لكن لاعب خط وسط منتخب البرازيل لوكاس باكيتا نجح في تعويض ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول، عندما أتيحت له فرصة ثانية من علامة الجزاء في الدقيقة 65 ليسجل الهدف الرابع للبرازيل ويعيد الفارق إلى 3 أهداف.
وتعرض لاعب باراغواي أندريس كوباس للطرد في الدقيقة 81 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وينهي مشواره بشكل سريع في كوبا أمريكا حيث ستكون المواجهة الأخيرة والثالثة أمام كوستاريكا ترتيبية لباراغواي وهامة جدا لمنافسه لبلوغ الدور ربع النهائي مع كولومبيا التي تواجه البرازيل في الجولة الثالثة.