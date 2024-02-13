لم يتطرق للأمور الفنية.. تفاصيل اجتماع تشافي مع لاعبي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بلاعبي الفريق، مساء أمس الإثنين، لمدة ساعة.
وأعلن تشافي رحيله في نهاية الموسم الجاري عقب الهزيمة من فياريال 5-3، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.
ويعاني الفريق من تذبذب المستوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعادل الأخير مع غرناطة في الليغا، وما تبعها من غضب وضيق من إدارة البلوغرانا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، أخيرا، فإن تشافي قد تتم إقالته من تدريب الفريق في حالة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.
ويلعب برشلونة ضد نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
فيما أوضحت "سبورت" أن "تشافي اجتمع مع اللاعبين، أمس، لمدة ساعة، ولكن هذه المرة لم يتطرق للأمور الفنية أبدًا، ولم يركز على الأخطاء التي ارتكبت أمام غرناطة، إنما كان اجتماعًا عاطفيًا لرفع المعنويات".
وأضاف التقرير: "تشافي يرى أن بعض لاعبيه في حالة معنوية سيئة، وكان هدفه الأساسي رفع معنوياتهم واستعادة الثقة قبل مباراة سيلتا فيغو، والأهم منها مواجهة نابولي".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
وكان برشلونة قد خسر لقبي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في ربع النهائي، وكأس السوبر الإسباني بعد أن خسر من ريال مدريد في النهائي بأربعة أهداف من دون مقابل.