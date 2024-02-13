لم يتطرق للأمور الفنية.. تفاصيل اجتماع تشافي مع لاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بلاعبي الفريق، مساء أمس الإثنين، لمدة ساعة.

وأعلن تشافي رحيله في نهاية الموسم الجاري عقب الهزيمة من فياريال 5-3، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويعاني الفريق من تذبذب المستوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعادل الأخير مع غرناطة في الليغا، وما تبعها من غضب وضيق من إدارة البلوغرانا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، أخيرا، فإن تشافي قد تتم إقالته من تدريب الفريق في حالة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ويلعب برشلونة ضد نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.