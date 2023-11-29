الدوري الأوروبي.. كلوب يدعو جماهير ليفربول لخلق أجواء حماسية أمام لاسك

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بتسع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن تولوز، بعد الخسارة 3-2 أمام الفريق الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر. ويحتل أونيون سان جيلواز المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن لاسك متذيل الترتيب.

وحال فوزه على لاسك سيضمن ليفربول التأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن في بداية أكثر الفترات احتداما في الموسم. الآن نلعب يومي الخميس والأحد، الأمر صعب للغاية.. يجب أن تكون الأجواء غدا حماسية".