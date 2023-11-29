الدوري الأوروبي.. كلوب يدعو جماهير ليفربول لخلق أجواء حماسية أمام لاسك
حث يورغن كلوب مدرب ليفربول مشجعي الفريق على التعامل مع مباراته أمام لاسك، غدا الخميس، في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب أنفيلد، باعتبارها "ليلة خاصة"، إذ يتطلع فريقه لحسم التأهل لأدوار خروج المغلوب.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بتسع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن تولوز، بعد الخسارة 3-2 أمام الفريق الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر. ويحتل أونيون سان جيلواز المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن لاسك متذيل الترتيب.
وحال فوزه على لاسك سيضمن ليفربول التأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة.
وقال كلوب للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن في بداية أكثر الفترات احتداما في الموسم. الآن نلعب يومي الخميس والأحد، الأمر صعب للغاية.. يجب أن تكون الأجواء غدا حماسية".
وأضاف: "علينا أن نحرص على أن تكون هذه ليلة أوروبية بحق وهذا ما أتوقع منا أن نفعله - ليلة أوروبية لائقة في أنفيلد، سنسعى من أجل الفوز. سأدفع بتشكيلة من اللاعبين في حالة بدنية جيدة يسعون لتحقيق الانتصار، والاستمتاع بالمباراة، وسيقاتلون بجد من أجل النتيجة المرجوة".
واختتم: "إذا أراد جمهور أنفيلد القتال معنا، فإن هذا سيكون عونا كبيرا. علينا أن نريهم أن ملعب أنفليد مكان رائع لزيارته، ولكنه أيضا كابوس في نفس الوقت".