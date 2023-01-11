القرار الأغرب.. حكم يحتسب هدفا من كرة لم تدخل المرمى (فيديو)

كان من حق لاعبي فريق نويكاتارو المنافس بالدرجة السابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم الشعور بالظلم بعدما احتسب الحكم هدفًا مذهلاً ضدهم دون أن تدخل الكرة الشباك.

وفي مواجهة كاستيلانا 1928 أرسل أحد اللاعبين تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر منطقة الجزاء تابعها زميل له في الشباك الخارجية للمرمى بعيدا عن المرمى وقد شاهد اللاعب الذي سدد الكرة ذلك بنفسه وبدى عليه الحسرة وهو على الأرض خارج الملعب بينما ردت الكرة من القائم خارج المرمى.

وقالت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية إن لاعبي نويكاتارو غضبوا بشدة بعدما احتسب الحكم الكرة هدفًا، بينما انطلق لاعبو كاستيلانا للاحتفال وأحاط أصحاب الأرض بالحكم للتعبير عن احتجاجهم على "القرار الغريب".

وتابعت الجماهير اللقطة والهدف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لكنهم اختاروا تسليط الضوء على احتفالات الفريق الزائر.

وقال أحد المستخدمين "الجرأة للاحتفال بذلك ، لا فكرة عما شاهده الحكم أيضا، حتى لو بدا الأمر من زاويته، لا أستطيع أن أفهم كيف كان لا يزال يعتقد أنه كان هدفًا بعد أن رأى الكرة ترتد بعيدًا."

وعلق مشجع آخر قائلاً: "لابد أن الحكم كان يعلم أنه كان مخطئًا عندما شاهد اللاعب الذي سدد الكرة لا يحتفل ولديه فريق كامل في وجهه يقول إن الكرة لم تدخل المرمى".

وسخر ثالث: "لا أستطيع حتى أن أتخيل أن لدي الجرأة للاحتفال". وأضاف رابع: "لا شيء على الإطلاق ، إن الاحتفال بهذا القدر من التهويل أمر غير محترم للغاية".

وقال مستخدم آخر "بأي طريقة يحتفل الفريق ويحاولون تأكيد وجود هدف، إنه عار"

أما نادي نويكاتارو الغاضب فقد رد على حسابه على إنستغرام بكلمة واحدة "القيء" وذلك بعد نهاية المباراة بالخسارة بهذا الهدف غير الصحيح.