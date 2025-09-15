ضربتا جزاء لم تحتسبا.. تقييم كارثي لحكم مباراة النصر والخلود (فيديو)

نال أداء الحكم الدولي الإسباني ريكاردو دي بورغوس الذي قاد أمس الأحد مباراة النصر وضيفه الخلود في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ردود أفعال عنيفة وحالة من عدم الرضا من قبل الفريقين على حد السواء بسبب بعض الأخطاء المرتكبة.

وعيّنت لجنة الحكام في دوري روشن للمحترفين طاقم تحكيم إسبانيّا، بقيادة حكم الساحة ريكاردو دي بورغوس، ومساعديه إيكر دي فرانشيسكو وإيفان جرانادو، فيما تولى السعودي علي القحطاني مهمة الحكم الرابع، وتعهد خافيير فيلانويفا بتقنية الفيديو، بمساعدة سعد الشبرمي.

وأثار الخبير التحكيمي سمير عثمان، الذي تولى تقييم دي بورغوس ومساعديه في مباراة النصر والخلود جدلا واسعا بعدما أكد أن الطاقم الإسباني ارتكب عدة أخطاء تتعلق خاصة بركلات الجزاء المعلنة وأيضا التي لم تحتسب.

وقال سمير عثمان في تحليله لأداء الحكام ضمن برنامج "أكشن مع وليد" للإعلامي وليد الفراج على قناة "أم بي سي أكشن" إن الدقيقة 57 شهدت عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للنصر.

سمير عثمان أضاف: "لم يتم احتساب ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 57 للنصر عندما تدخل وليام تروست إيكونج على كريستيانو رونالدو داخل المنطقة ليعيقه عن تسجيل هدف.

وقال الخبير التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد" إن تلك اللقطة كانت تستوجب الإعلان عن ركلة جزاء.

وأضاف أن بعض اللقطات الأخرى كانت تستوجب الإعلان عن ركلة جزاء وخصوصا في الدقيقة 73 عندما تغاضى ريكاردو دي بورغوس عن احتساب ركلة جزاء للنصر أيضا.

وفي المقابل، قال سمير عثمان إن الحكم الإسباني أخطأ في احتساب ركلة جزاء للخلود في الدقيقة 86، مضيفا أن إينيغو مارتينيز مدافع النصر لم يرتكب مخالفة، وسارت قدمه فوق قدم لاعب الخلود الذي كان هو اللاعب الذي ارتكب الخطأ وليس العكس.

ورغم أخطاء الحكم الإسباني فإن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة التي آلت للنصر بنتيجة (2 ـ 0)، كما أن ضربة الجزاء المعلنة للخلود أضاعها اللاعب ماوليدا لتستمر النتيجة على ما هي عليه حتى النهاية.

وحقق النصر العلامة الكاملة في صدارة الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الخلود بهدفي ساديو ماني وإينيغو مارتينيز ليتساوى مع الاتحاد والخليج في عدد النقاط.