أغلى 5 سيارات يمتلكها رونالدو وميسي وبنزيما

كتب – نور الدين ميفراني

من المعروف أن أبرز لاعبي كرة القدم في العالم ينفقون جزءا من ثرواتهم الطائلة على بعضٍ من أرقى السيارات الفاخرة في العالم.

يجني لاعبو كرة القدم من الصف الأول مبالغ طائلة، حيث تجاوزت ثروات أيقونات مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مئات الملايين من الدولارات بعد مسيرتهم الاحترافية.

ومن الطرق التي يستعرض بها هؤلاء النجوم ثرواتهم هي السيارات الفاخرة، والتي غالبا ما تكون نادرة وعالية الأداء تُقدر قيمتها بالملايين.

من السيارات الخارقة إلى السيارات الكلاسيكية القديمة، نستعرض خمسا من أغلى السيارات التي يمتلكها لاعبو كرة القدم، وفقًا لموقع Football Fancast:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: فيراري 335 سبيدير سكاجليتي (32 مليون دولار)

تتصدر القائمة سيارة ليونيل ميسي فيراري 335 إس سبايدر سكاجليتي، التي يُزعم أنه اشتراها مقابل 32 مليون دولار بعد أن تفوق على رونالدو في مزاد بباريس عام 2016.

صُنعت أربع سيارات فقط في خمسينيات القرن الماضي، كل منها مزودة بمحرك V12 سعة 4.0 لترات، وتصل سرعتها القصوى إلى 186 ميلاً في الساعة، وتُعتبر قطعة كلاسيكية لا غنى عنها لهواة جمع السيارات، بدأ المزاد من 21.7 مليون دولار قبل أن يحصل ميسي على هذه التحفة الفنية الكلاسيكية.

كريستيانو رونالدو: بوغاتي السيارة السوداء (15.3 مليون دولار)

براتب قدره 172 مليون جنيه إسترليني (220 مليون دولار) في نادي النصر السعودي، يُقال إن النجم البرتغالي رونالدو يمتلك سيارة بوغاتي "السيارة السوداء" الوحيدة التي صُنعت على الإطلاق.

يعتبر هذا الطراز، الذي يزيد سعره عن 15 مليون دولار، أندر وأكثر سيارات بوغاتي العصرية تميزًا، تُقدر قيمة مجموعة سيارات رونالدو الفاخرة بالكامل بحوالي 24.3 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا راتبه لمدة ستة أسابيع.

إرلينغ هالاند: ميرسيديس AMG one (3.4 مليون دولار)

يتقاضى إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، راتبًا أسبوعيًا قدره 525,000 جنيه إسترليني (672,000 دولار أمريكي)، أي ما يزيد على 34.5 مليون دولار أمريكي سنويا.

تُعد سيارته المرسيدس AMG One النادرة، القادرة على الوصول إلى سرعة 220 ميلًا في الساعة، واحدة من 275 سيارة فقط موجودة.

البرازيلي نيمار: لامبورغيني فينينو (3.2 مليون دولار)

بثروة صافية تبلغ حوالي 358 مليون دولار، وفقًا لموقع GiveMeSport، يمتلك النجم البرازيلي نيمار داسيلفا سيارة لامبورغيني فينينو بقيمة 3.2 مليون دولار، وهي واحدة من 13 سيارة فقط صُنعت في هذه الفئة.

بمحرك V12 سعة 6.5 لتر، تصل سرعتها إلى 350 كيلومترا في الساعة، كما تضم مجموعته التي تبلغ قيمتها 14 مليون دولار سيارتي أستون مارتن فولكان ومازيراتي MC12.

الفرنسي كريم بنزيما: بوغاتي فيرون (2 مليون دولار)

يتقاضى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الآن 830 ألف جنيه إسترليني (1.06 مليون دولار أمريكي) أسبوعيًا مع نادي الاتحاد السعودي، ويفخر بمجموعته الرائعة من السيارات الفاخرة.

جوهرة تاجه هي سيارة بوغاتي فيرون الأصلية، وهي واحدة من خمس سيارات فقط صُنعت على الإطلاق، تتميز هذه السيارة بلمسة نهائية من الكروم والألمنيوم المصقول وهيكل من ألياف الكربون السوداء، وتقدر قيمتها بأكثر من 1.92 مليون دولار.