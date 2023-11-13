هاري ماغواير: قراري بالبقاء في مانشستر يونايتد كان صائبًا
قال هاري ماغواير إن قراره بالبقاء في مانشستر يونايتد والقتال من أجل مكانه في الفريق ثبتت صحته بعد مشاركته في بضع مباريات تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.
وغاب ماغواير عن تشكيلة يونايتد الموسم الماضي، مع تفضيل تين هاغ لرافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف في مركز قلب الدفاع، وكان قريبًا من الانتقال إلى وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الأخيرة.
ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ عمره 30 عامًا البقاء واستغل إصابة فاران ومارتينيز لإعادة اكتشاف نفسه في الفريق الأول ليونايتد، إذ بدأ آخر ثماني مباريات في كل المسابقات.
وردًّا على سؤال "ما إذا كانت مشاركته في المباريات بمثابة إثبات لصحة قراره بالبقاء في أولد ترافورد؟"، قال ماغواير للصحفيين "بالطبع".
وقال المدافع الإنجليزي بعد فوز يونايتد 1-صفر على لوتون تاون يوم السبت الماضي: "فاران وليساندرو مارتينيز كانا يؤديان بشكل رائع وحافظا على نظافة شباكهما في العديد من المباريات. كان عليّ أن أنتظر وقتي وأتحلى بالصبر.
"لقد أتيحت لي فرصتان أو ثلاث الموسم الماضي للمشاركة في الكثير من المباريات، لكنني توقفت بسبب المرض والإصابات مرتين، لذلك لم أصل إلى إيقاعي ونسقي مطلقًا ولم أتمكن قط من مواصلة المشاركة في المباريات التي يمكنني من خلالها إثبات قدراتي للمدرب".
وأضاف ماغواير: "لقد حصلت على ذلك الآن، أستمتع حقًّا بأدائي وباللعب لهذا النادي".
ويحل يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز، ضيفًا على إيفرتون صاحب المركز الـ14، في الـ26 من نوفمبر الحالي.