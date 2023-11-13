هاري ماغواير: قراري بالبقاء في مانشستر يونايتد كان صائبًا

وغاب ماغواير عن تشكيلة يونايتد الموسم الماضي، مع تفضيل تين هاغ لرافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف في مركز قلب الدفاع، وكان قريبًا من الانتقال إلى وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الأخيرة.

ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ عمره 30 عامًا البقاء واستغل إصابة فاران ومارتينيز لإعادة اكتشاف نفسه في الفريق الأول ليونايتد، إذ بدأ آخر ثماني مباريات في كل المسابقات.

وردًّا على سؤال "ما إذا كانت مشاركته في المباريات بمثابة إثبات لصحة قراره بالبقاء في أولد ترافورد؟"، قال ماغواير للصحفيين "بالطبع".