أسرار بدلة "التحفيز الكهربائي" التي يرتديها كريم بنزيما
بدأ الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني، التدريب باستخدام بدلة "التحفيز الكهربائي"، والتي تساعده على التعافي والعودة للملاعب بشكل أقوى.
ويتدرب كريم بنزيما مرتين أسبوعيًا باستخدام بدلة التحفيز الكهربائي التي تكلفه ما يقرب من 33 ألف دولار.
وتساعد تلك البدلة كريم بنزيما، على تحفيز ألياف عضلاته، ما يجعله يعود من الإصابة بشكل أسرع وأقوى، خاصة بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها على مدار هذا الموسم.
بنزيما صاحب الـ 35 عامًا تعرض لإصابات عديدة وغاب بشكل متكرر عن ريال مدريد هذا الموسم، واضطر لاستخدام بدلة التحفيز الكهربائي لمساعدته على التعافي من الإصابات عن طريق النبضات الكهربائية التي تصل لجسده.
ما هي بدلة التحفيز الكهربائي؟
التحفيز الكهربائي نظام متطور ومجهز بجودة عالية يتم استخدامه حاليا من قبل الرياضيين المحترفين وله مجالات أخرى واسعة.
التحفيز الكهربائي يعمل على خطة تحفيز الألياف العصبية المحيطة بالعضلات عن طريق النبضات الكهربائية التي تصل جسد الرياضي من خلال البدلة المخصصة لذلك.
وأشارت بعض الدراسات إلى أن التحفيز الكهربائي هو تقنية تدريب تستخدم النبضات الكهربائية لتحفيز العضلات.
وتم استخدام هذه الطريقة في البداية في المجال الطبي لمساعدة المرضى على التعافي من الإصابات أو الأمراض التي أدت إلى فقدان كتلة العضلات.
كيفية عمل بدلة التحفيز الكهربائي
عندما يتم وضع الأقطاب الكهربائية على الجلد، يتم إرسال النبضات الكهربائية إلى العضلات، مما يتسبب في تقلصها.
ويمكن تعديل هذه النبضات لاستهداف عضلات محددة أو لزيادة تواتر تقلص العضلات، وهو طريقة فعالة.
ويتم استخدام التحفيز الكهربائي الآن على نطاق واسع في مجال الرياضة، بسبب مزاياه العديدة.
ويمكن استخدام هذه التقنية لزيادة القوة والقدرة على التحمل، وتحسين استعادة العضلات، وتقليل الألم ومنع الإصابات.