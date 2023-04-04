أسرار بدلة "التحفيز الكهربائي" التي يرتديها كريم بنزيما

ويتدرب كريم بنزيما مرتين أسبوعيًا باستخدام بدلة التحفيز الكهربائي التي تكلفه ما يقرب من 33 ألف دولار.

وتساعد تلك البدلة كريم بنزيما، على تحفيز ألياف عضلاته، ما يجعله يعود من الإصابة بشكل أسرع وأقوى، خاصة بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها على مدار هذا الموسم.

بنزيما صاحب الـ 35 عامًا تعرض لإصابات عديدة وغاب بشكل متكرر عن ريال مدريد هذا الموسم، واضطر لاستخدام بدلة التحفيز الكهربائي لمساعدته على التعافي من الإصابات عن طريق النبضات الكهربائية التي تصل لجسده.