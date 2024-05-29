بعد النهائي أمام الأهلي.. الترجي يحسم مصير المدرب ميغيل كاردوزو

كشفت مصادر مقربة من الترجي التونسي أن رئيس النادي حمدي المدب سيجلس مع البرتغالي ميغيل كاردوزو عقب مباراة ديربي العاصمة تونس أمام النادي الإفريقي يوم الأحد المقبل، وذلك لتقييم مسيرة الفريق في دوري أبطال إفريقيا والدوري التونسي والحديث بشأن مستقبل المدرب البرتغالي على رأس الفريق الأحمر والأصفر.

وكشفت مصادر قريبة من الترجي لـ"إرم نيوز" أن إدارة النادي بدت على قناعة بالإضافة التي قدمها كاردوزو منذ تسلمه مقاليد تدريب الفريق الأول في النصف الثاني من شهر يناير 2024، خلفا لطارق ثابت الذي تولى إثر ذلك منصب المدير الرياضي.

وخسر الترجي التونسي السبت الماضي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري بهدف دون رد في إياب النهائي على استاد القاهرة، ليكتفي بمركز الوصيف للمرة الخامسة في تاريخه، لكنه حقق هدفا من بين الأهداف التي كان يطمح إليها في موسم 2023 ـ 2024 وهو التأهل لمونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة وهي النسخة التي ستشهد مشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقاد كاردوزو (52 عاما) الترجي في 16 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، حقق خلالها الفوز في 10 مباريات مقابل التعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 أخرى، لكن الكثير من التقارير الإعلامية في تونس تحدثت عن أن إدارة النادي ستتحدث مع المدرب البرتغالي لمناقشة قرار استمراره على رأس الجهاز الفني حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2025.

وخسر الترجي 3 مباريات من أصل آخر 5 مواجهات خاضها، من بينها الخروج من سباق الدور 32 لكأس تونس، والخسارة أمام الملعب التونسي في الدوري، فضلا عن الهزيمة في القاهرة أمام الأهلي وخسارة لقب دوري الأبطال.