حلول فورية لأزمة الأهلي في مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

كشف المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي عن أزمة تواجه الفريق قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تتلخص تلك الأزمة في غياب ثلاثة نجوم عن الفريق قبل المواجهة المهمة، والتي قد يكون لها انعكاسات كبيرة على شكل الموسم الأهلاوي.

يدور الحديث هنا عن الثلاثي فراس البريكان نجم هجوم الأهلي، بجوار عبد الله العمار الظهير الأيسر للفريق الجداوي، بالإضافة إلى محمد المجحد نجم خط وسط الفريق.

فيما يلي نستعرض عدة حلول قد تكون مفيدة للمدرب ماتياس يايسله في تلك المواجهة المهمة ضد الهلال:

بديل العمار من قلب الدفاع

انضم عبد الله العمار من ضمك الصيف الماضي للأهلي ومنذ ذلك الوقت، وهو يثبت تفوقًا واضحًا على أليوسكي وأي ظهير آخر في صفوف الفريق.

لكن غيابه بسبب الإصابة عن مباراة نصف نهائي السوبر ضد الهلال سيكون ورطة للأهلي، لكن بالرغم من ذلك يملك المدرب يايسله عدة خيارات.

لعل أبرزها هو الاستعانة بأليوسكي فهو، رغم أي شيء لا يزال لاعبًا على ذمة الفريق، ولم يرحل بعد، ويجب الاستفادة منه.

الخيار الآخر سيكون عبد الباسط هندي، فقد أثبت مرات عديدة جودة في مركز الظهير الأيسر، وهو خيار لا بأس به في مواجهة جناح يمر بفترة شكوك مثل ميشيل، ويريد الهلال الاستغناء عنه.

المجحد وخيار غير مفضل للجماهير

أعلن يايسله أيضا عن غياب لاعب مثل محمد المجحد وهو لاعب محوري في وسط ملعب الأهلي بجوار الإيفواري فرانك كيسييه وجابري فيغا.

لكن من الممكن تعويض نجم الوسط بوجود لاعب مثل علي الأسمري، على الرغم من أنه ليس بالخيار المفضل للجماهير.

لكن مع قلة التدعيمات في سوق الانتقالات يبقى الأسمري هو المفضل للتواجد في ذلك المركز، وهو في الواقع يملك إمكانات قد تساعده على تقديم مباراة جيدة.

يملك الأسمري معدل استعادة كرتين كل مباراة، ويتم المرور منه أقل من مرة في كل مواجهة، ومعدل تمريراته الصحيحة في بناء اللعب يصل إلى 94% وينخفض في منتصف ملعب الخصم إلى 85% كنسبة إجمالية من التمريرات الصحيحة، وهو رقم لا بأس به.

فراس البريكان وماسكيمين

يعاني البريكان من الغياب للإصابة، بينما لن يلعب ماكسيمين؛ لأنه انتقل إلى الدوري التركي، لكن لا يزال غيابه صعباً على الفريق في ظل عدم تعويضه بالانتقالات.

في ظل تلك الغيابات يوجد خيار واضح في مركز الجناح الأيسر، وهو اللاعب سميحان النابت، أما مركز رأس الحربة، وعلى الرغم من اختلاف الجماهير عليه وعدم اقتناع المدرب به، فلن يوجد من هو أفضل من روبرتو فيرمينو.