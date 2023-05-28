ماوريسيو بوكيتينو يوقع عقود تدريب تشيلسي

ويتولى فرانك لامبارد تدريب تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي وتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا للمقال غراهام بوتر الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفا للمقال توماس توخيل.

وماوريسيو بوكيتينو بلا عمل منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 2022، وقد سبق أن عمل في إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون ثم توتنهام.

ويعيش تشيلسي موسما صعبا جدا، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 وقد خسر 16 مرة في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وتعادل 10 مرات وحقق الفوز فقط في 11 مباراة.

ولن يشارك البلوز في أي بطولة قارية الموسم المقبل.

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام ريال مدريد وسينهي مشواره في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وأبرم تشيلسي صفقات ثمينة وأنفق الكثير من الملايين في السوق الصيفي الماضي ثم في السوق الشتوي، لكن وضع الفريق أصبح في تراجع منذ سيطرة الأمريكي تود بويلي على الفريق.