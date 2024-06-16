مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح المنتخب الهولندي مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بمواجهة قوية ضد بولندا، اليوم الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة المقامة في ألمانيا.

ويلتقي منتخب إنجلترا منافسه صربيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة كما يلعب منتخب الدنمارك ضد سلوفينيا في نفس المجموعة.