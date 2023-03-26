سبب عدم خروج مرتضى منصور من السجن
تأجل خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من السجن إلى يوم غد الإثنين.
وقال وحيد صلاح، مدير مكتب المحاماة الخاص بمرتضى منصور، إنه حضر مع عدد من أعضاء الزمالك أمام السجن لانتظار خروج مرتضى منصور بعد قضائه فترة العقوبة المقررة عليه، لكنهم فوجئوا بإرسال الجهات المختصة خطابًا لـ"مصلحة السجون" يفيد بأن يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر المحبوس.
وسلم مرتضى منصور نفسه يوم الـ25 من فبراير الماضي حيث تم الحكم بحسبه في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي..
وكان عدد من أفراد عائلة مرتضى منصور وصلوا لبوابة السجن بسيارته الخاصة لنقله إلى منزله كما كان مقررًا قبل أن يتبين أن موعد خروجه هو يوم غد الإثنين وليس اليوم .
وسبق أن أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الرابطة قبل أن يتأكد أن خروج مرتضى منصور يوم غد الإثنين.
وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.