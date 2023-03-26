سبب عدم خروج مرتضى منصور من السجن

وكان عدد من أفراد عائلة مرتضى منصور وصلوا لبوابة السجن بسيارته الخاصة لنقله إلى منزله كما كان مقررًا قبل أن يتبين أن موعد خروجه هو يوم غد الإثنين وليس اليوم .

وسبق أن أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الرابطة قبل أن يتأكد أن خروج مرتضى منصور يوم غد الإثنين.

وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.