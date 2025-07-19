هزيمة فاضحة لإيريك تين هاغ مع باير ليفركوزن

بدأت حقبة إريك تين هاغ كمدير فني لفريق باير ليفركوزن بطريقة كارثية، بعدما تلقى الفريق هزيمة مذلة بنتيجة 5-1 أمام فريق فلامنغو تحت 20 عاما.

وكان مانشستر يونايتد أقال تين هاغ في أكتوبر الماضي، بعد أن حقق الفريق تحت قيادته ثلاثة انتصارات فقط في أول تسع مباريات من الموسم.

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وتولى المدرب الهولندي مهمة تدريب ليفركوزن في مايو الماضي، خلفًا للإسباني تشابي ألونسو الذي رحل لتولي تدريب ريال مدريد.

ويُعد خلافة ألونسو تحديا كبيرا، خاصة بعد أن قاد الفريق لتحقيق ثنائية محلية دون هزيمة في موسم 2023-2024.

وقام باير ليفركوزن برحلة طويلة إلى البرازيل من أجل المباراة الافتتاحية للمدرب إريك تين هاغ، حيث واجه الفريق فريق فلامنغو للشباب في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد.

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واعتمد المدرب الهولندي، المدير الفني السابق لأياكس، على تشكيلة قوية في اللقاء، محافظًا على نظام اللعب (3-4-2-1) الذي قاد به سلفه تشابي ألونسو الفريق لتحقيق اللقب.

وشهدت التشكيلة الأساسية مشاركة عدد من اللاعبين الكبار، من بينهم الحارس الجديد مارك فليكن القادم من برينتفورد، وجوناس هوفمان، وفيكتور بونيفيس، في مباراة أُقيمت بمدينة ريو دي جانيرو.

لكن الأمور بدأت تسوء سريعا، إذ لم تمضِ سوى دقيقتين حتى تلقى باير ليفركوزن الهدف الأول، قبل أن يضيف فلامنغو الهدف الثاني في غضون عشر دقائق فقط.

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ولم يتوقف سيل الأهداف، حيث جاء الهدف الثالث بعد لحظات، ثم تلقت شباك الفريق الهدف الرابع مع نهاية الشوط الأول، في وقت كان يحاول فيه تين هاج تقليل حجم الخسارة.

وكان المدرب الجديد قد استبدل الحارس مارك فليكن والمهاجم فيكتور بونيفيس في الدقيقة 36، لكنه قرر عدم إجراء أي تغييرات إضافية بين الشوطين — ودفع الثمن، إذ سجل فلامنغو الهدف الخامس بعد أقل من عشر دقائق على بداية الشوط الثاني.

أخيرًا، وعند الدقيقة 60، قرر تين هاغ إجراء تغيير شامل، حيث أخرج جميع اللاعبين الأساسيين المتبقين، بمن فيهم من تم استبدالهم في وقت مبكر من اللقاء.

وشهدت التبديلات دخول عدد من الأسماء البارزة، مثل غرانيت تشاكا، وأليكس غريمالدو، وباتريك شيك، في محاولة لإنقاذ ماء الوجه.

لكن الشاب مونتريل كولبريث، أحد خريجي الأكاديمية، منح باير ليفركوزن لحظة فرح يتيمة، بعدما سجل هدفا شرفيا في الدقيقة 71.

وتمكن الفريق الألماني من تهدئة الإيقاع في الدقائق الأخيرة، لكن الضرر الكبير الذي حدث في البداية كان قد حسم النتيجة، ليعيش تين هاغ أولى مبارياته بشكل قاسٍ ومؤلم.

وتُعد هذه الهزيمة الثقيلة الأولى لليفركوزن منذ رحيل فلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونغ، اللذين انتقلا إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 145.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف بطل الدوري الألماني لموسم 2023-2024 تعزيزات جديدة إلى تشكيلته، بضم كل من مارك فليكن، غارييل كوانساه، ومالك تيلمان.

وسيواصل باير ليفركوزن استعداداته للموسم الجديد بخوض مباريات ودية أمام كل من بوخوم، فورتونا سيتارد، بيزا، وتشيلسي.

البدايات الكارثية ليست جديدة على إريك تين هاغ، ويكفي النظر إلى أولى مبارياته الرسمية مع مانشستر يونايتد كمثال.

فقد خسر فريقه أول مباراة في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 على أرضه أمام برايتون في أغسطس 2022، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-0 أمام برينتفورد، ليقبع في قاع جدول الترتيب بعد أول جولتين.

ويعد ليفركوزن أول فريق ألماني يخوض الفترة التحضيرية الخاصة به في البرازيل، ويستمر معسكر الفريق حتى 24 يوليو الجاري.

وسيخوض الفريق أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد ضد سازننهوف بروسباخ أحد أندية الدرجات الأدنى.