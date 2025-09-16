مفاجأة.. موقف كريم بنزيما من رحيل بلان عن الاتحاد السعودي

كشف الناقد الرياضي عبد الله فلاته عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من مستقبل مواطنه لوران بلان المدير الفني للفريق، عقب الخسارة المثيرة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد لوكاس بيمنتا الوحدة لانتصار درامي بنتيجة 2-1 على الاتحاد، بعدما سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من اللقاء، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة.

الاتحاد بدأ المواجهة بقوة، حيث تقدم الهولندي ستيفن بيرغوين بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ21، لكن المباراة انقلبت بعد طرد مهند الشنقيطي في الدقيقة الـ38 بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على لاعب الفريق الإماراتي، ليكمل الفريق السعودي اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، تمكن كايو كانيدو من إدراك التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة الـ62، قبل أن يحسم بيمنتا النتيجة لصالح الوحدة بهدف قاتل مع صافرة النهاية.

موقف بنزيما

وخلال تصريحات تليفزيونية أوضح فلاته أن بنزيما لا يتمسك ببقاء بلان، في مفاجأة كبيرة، حيث كان بنزيما صاحب اقتراح التعاقد مع بلان.

وأكد فلاتة، أن اللاعبين بشكل عام لا يمانعون رحيل بلان عن فريق الاتحاد.

وأشار إلى أن مصير المدرب الفرنسي يتوقف على قرار رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، والذي يملك الكلمة الأخيرة في هذا الملف.