اعتماد آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات آسيا بتشكيلها الجديد

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد، في وقت سابق، هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 ناديًا.

أما بطولة المستوى الثاني فتحمل اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 ناديًا.

فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا، وهذه البطولة لاتشارك بها الأندية السعودية.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا كشف من خلاله آلية مشاركة أندية المملكة في تلك البطولات، حيث يتأهل بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه، وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي 2023-2024 إلى بطولة النخبة ACLE الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى دوري أبطال آسيا 2.

وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري، أكد الاتحاد السعودي أنه سيتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.