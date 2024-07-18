مزق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، شباك ضيفه نادي "بروكسي"، بثلاثة أهداف في 8 دقائق، خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس مصر.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام بروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على استاد القاهرة.

تقدم الزمالك مبكرًا، في الدقيقة الثالثة، عن طريق تسديدة أرضية من مهاب ياسر، أحرز بها الهدف الأول للفريق الأبيض.

وأضاف يوسف إبراهيم "أوباما" الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 7، بعد متابعة لعرضية زميله.

وعزز ناصر ماهر تقدم الزمالك بالهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 8.

واشتعلت المباراة مرة أخرى، حيث نجح حسام بركات في إحراز الهدف الأول لنادي بروكسي من ركلة جزاء تحصل عليها فريقه بسبب لمسة يد يوسف أوباما.

وأضاف نادي بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 23، من تسديدة رائعة لأدهم عبدالله.

وسيلعب الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام بلدية المحلية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.