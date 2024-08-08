تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر العثور على جثة لاعب اتحاد طنجة المغربي، عبد اللطيف أخريف، والذي تعرض لحادث غرق في شواطئ مدينة "المضيق" شمال المغرب شهر يوليو الماضي برفقة زميله سلمان الحراق، وآخرون تم إنقاذهم.

وقال مصدر مسؤول بفريق اتحاد طنجة، إن أصدقاء اللاعب أخريف الذين كانوا برفقته أثناء غرقه أكدوا أن مواصفات الجثة شبيهة بنسبة كبيرة بالفقيد، والذي كان يرتدي نفس "شورت" السباحة.

وأكد المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فريق اتحاد طنجة تواصل مع السلطات المغربية بشأن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أنها ستجري تحقيقًا في الموضوع.

وأشار المتحدث، والذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إلى أن السلطات المغربية ستراسل نظيرتها الجزائرية للوصول إلى الحقيقة.

وشدد على أن فريق اتحاد طنجة في تواصل دائم مع عائلة أخريف لمعرفة مصيره.

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وفي شهر يوليو الماضي، انقلب قارب سياحي شمال المغرب على متنه 5 لاعبين في صفوف نادي اتحاد طنجة، تم إنقاذ 3 لاعبين فيما يُبْحَث عن اللاعبين الآخرين حتى الآن، وهما عبد اللطيف أخريف، وسلمان الحراق.

وتم إنقاذ الثلاثي عبد الحميد معالي وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح.

وأخريف هو لاعب مدافع من مواليد العام 2000، ويبلغ من العمر 24 عامًا.