رد حاسم من النصر على "الانضباط" دفاعا عن رونالدو

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر، أفادت في ردها بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو، غير مستحقة، كما رفض النادي وصف الواقعة بـ"السلوك المشين"، مفيدًا بأن تصرف كريستيانو لا يتعدى كونه تنافسًا على الكرة.

وأوضح النصر أن رونالدو كان يبحث عن لعب الكرة بسرعة، لينفي استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء.

ووفقا للائحة كأس السوبر السعودي، فإنه في حالة تلقي لاعب بطاقة حمراء، فإنه يتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة في أية بطولة رسمية؛ ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الفيحاء، المقررة في 19 أبريل، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28، كما أن النجم البرتغالي قد يغيب عن لقاء الخليج في 27 أبريل، بالجولة 29، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.