رد حاسم من النصر على "الانضباط" دفاعا عن رونالدو
كشفت تقارير صحفية عن الرد الذي أرسله مسؤولو النصر السعودي، إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، أمام الهلال، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.
وكان النجم البرتغالي تعرض لحالة طرد ضد الهلال في السوبر السعودي، بعد التعدي بالضرب على مدافع الهلال علي البليهي.
وذكرت التقارير أن الحكم محمد الهويش وصف واقعة رونالدو مع البليهي بـ"التصرف المشين".
وأوضحت أن الحكم وصف في تقريره الواقعة بـ"استخدام رونالدو للكوع بقوة مفرطة لضرب البليهي".
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر، أفادت في ردها بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو، غير مستحقة، كما رفض النادي وصف الواقعة بـ"السلوك المشين"، مفيدًا بأن تصرف كريستيانو لا يتعدى كونه تنافسًا على الكرة.
وأوضح النصر أن رونالدو كان يبحث عن لعب الكرة بسرعة، لينفي استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء.
ووفقا للائحة كأس السوبر السعودي، فإنه في حالة تلقي لاعب بطاقة حمراء، فإنه يتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة في أية بطولة رسمية؛ ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الفيحاء، المقررة في 19 أبريل، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28، كما أن النجم البرتغالي قد يغيب عن لقاء الخليج في 27 أبريل، بالجولة 29، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.
ويُعاني النصر من تراجع في النتائج هذا الموسم؛ إذ فشل في الحصول على لقب كأس السوبر السعودي.
كما خرج "العالمي" هذا الموسم من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة في دور الثمانية أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة (1-3)، إثر التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة (4-4).