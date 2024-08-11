كشف مصدر لـ"إرم نيوز" عن حقيقة اقتراب المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأسبق، من الانضمام إلى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بن شرقي أصبح لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن صفوف الريان القطري بعد ارتباط دام لموسم واحد.

وزعمت تقارير صحفية مصرية، يوم الأحد، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع أشرف بن شرقي، واللاعب المغربي سيوقع على العقود خلال أيام قليلة.

وردّ مصدر لـ"إرم نيوز" على تلك التقارير، مؤكدًا أن اللاعب ما زال في مرحلة التفاوض مع النادي الأبيض.

وأضاف: "بن شرقي تلقى بالفعل عروضًا من الأهلي، ولكن اللاعب ملتزم بكلمته مع الزمالك حتى هذه اللحظات".

وعن سبب تأخر الزمالك في التعاقد مع اللاعب قال: "الخلاف بين الطرفين هو قيمة مقدم التعاقد، بن شرقي يطلب مقدماً كبيراً خاصة وأنه لاعب حر، ولن يكلف خزينة النادي أي مبلغ، في حين يرى مجلس الإدارة أنه لا بد أن يلتزم بسقف التعاقدات الذي وضعه منذ أن تولى المسؤولية".

واختتم: "الفارق بين ما عرضه الزمالك وما طلبه اللاعب ليس بالكبير، ومن المنتظر حسم الأمور خلال الأيام المقبلة".

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ولعب بن شرقي مع الزمالك منذ يوليو 2019 قادمًا من الهلال السعودي، ورحل في صيف 2022.

وساهم اللاعب المغربي في تحقيق لقب السوبر الأفريقي مع الزمالك بجانب لقب الدوري المصري مرتين بجانب كأس مصر والسوبر المصري.

وانضم اللاعب المغربي بعد ذلك إلى نادي الجزيرة الإماراتي، ثم انتقل إلى الريان القطري.