غوارديولا: هالاند كان بإمكانه تسجيل 15 هدفا الموسم الحالي

وأهدر هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، فرصا قبل أن يسجل هدفا في الفوز 3/1 على ويستهام، وشعر بالإحباط أمام سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا لغيابه عن التسجيل.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لدي دائمًا إحساس بما إذا كان الفريق يؤدي أداءً جيدًا جدًا من خلال عدد الفرص التي يحظى بها هالاند، عندما لا يشارك في الفرص، يكون خطأ ما في عمليتنا وديناميكيتنا".

وأضاف: "نصيحتي هي ألا تنتقد هالاند أكثر من اللازم، انتقد الظهير أو قلب الدفاع أو المدير الفني، لكن لا تنتقد أبدًا المهاجم الذي يسجل الأهداف لأنه سيفعل ذلك، وبعد ذلك ستكون في موقف يتعين عليك فيه الاعتذار له".