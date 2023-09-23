غوارديولا: هالاند كان بإمكانه تسجيل 15 هدفا الموسم الحالي
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن مهاجمه النرويجي إيرليغج هالاند كان بإمكانه تسجيل 15 هدفًا هذا الموسم.
وأوضح المدرب الإسباني أن الهوس بالفرص الضائعة لا جدوى منه.
ويسجل هالاند ما معدله أكثر من هدف في المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أنه سجل 7 أهداف في 8 مباريات الموسم الحالي في مختلف المسابقات، لكن أهدافه الخمسة جاءت في مباريات الدوري الإنجليزي.
وأهدر هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، فرصا قبل أن يسجل هدفا في الفوز 3/1 على ويستهام، وشعر بالإحباط أمام سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا لغيابه عن التسجيل.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لدي دائمًا إحساس بما إذا كان الفريق يؤدي أداءً جيدًا جدًا من خلال عدد الفرص التي يحظى بها هالاند، عندما لا يشارك في الفرص، يكون خطأ ما في عمليتنا وديناميكيتنا".
وأضاف: "نصيحتي هي ألا تنتقد هالاند أكثر من اللازم، انتقد الظهير أو قلب الدفاع أو المدير الفني، لكن لا تنتقد أبدًا المهاجم الذي يسجل الأهداف لأنه سيفعل ذلك، وبعد ذلك ستكون في موقف يتعين عليك فيه الاعتذار له".
وقال غوارديولا مازحا إنه "لا يستطيع النوم" بسبب الفرص الضائعة من هالاند.
وأضاف بيب: "كل أسبوع هو أفضل بكثير، إنه شخصية مهمة وطويلة، لذا يكون من الصعب دائمًا الحصول على الإيقاع دون الاستعداد للموسم الجديد".
وأتم: "عندما تفوز بالثلاثية ربما تفكر، "سأنتظر أسبوعًا أطول حتى أكون لائقًا تمامًا"، إنها مسألة وقت، الشيء الأكثر أهمية هو أنه لا يصاب".
ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم السبت، منافسه نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي، قبل أن يسافر لمواجهة نيوكاسل في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.