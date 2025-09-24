غوارديولا: هذا الموسم سألعب على المرتدات فقط

سخر بيب غوارديولا من المنتقدين لأسلوب مانشستر سيتي المتطور هذا الموسم، مؤكدًا أن فلسفته لم تتغير.

المدرب الكتالوني، الذي يُعتبر الأبرز في جيله، تمت مقارنته بجوزيه مورينيو عقب مواجهة السيتي أمام آرسنال، يوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اتُّهم فريقه بـ"ركن الحافلة" من أجل الخروج بنقطة.

وسجل سيتي أدنى نسبة استحواذ لأي فريق يقوده غوارديولا في مباراة بالدوري الممتاز خلال مسيرته، في ملعب الإمارات. ويرى خبراء أن الفريق أصبح أكثر ميلًا للنهج الدفاعي، معتمدًا على الهجمات المرتدة خلال أول خمس جولات من البريميرليغ.

وتهكم غوارديولا على هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن منتقديه كانوا وصفوا فريقه بالممل حتى عندما كان يهيمن على لقب الدوري باستمرار.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الدور الثالث من كأس كاراباو ضد هدرسفيلد، مساء الأربعاء: "دائمًا عندما كنا نفوز بالبريميرليغ يقولون إننا فريق مُمل، أليس كذلك؟ لذلك قلت حسنًا: سأعتمد على الهجمات المرتدة هذا الموسم، ربما بإمكان اللاعبين في المستقبل التحدث عن مدى تغييري هذا الموسم".

وأضاف: "ربما هم الأحق بالتعليق على ما إذا كنت غيّرت أسلوبي فعلًا، لأنهم يحضرون كل اجتماع، وكل مباراة، وكل اجتماع بعد المباريات. يمكنكم سؤالهم".

وتابع: "هل غيّرنا طريقتنا في اللعب ضد نابولي؟ لا، هل بعد ثلاثة أيام فقط غيّرنا أسلوب لعبنا؟ اللعنة، إذًا أنا مدرب خارق، لقد غيّرت كل شيء تمامًا في ثلاثة أيام! لا بدَّ أنني مدرب رائع حقًّا".

وأردف: "إلى أن أعتزل، سأظل أحب أن نلعب بالطريقة التي أريدها، أفضل أن نستعيد الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وأن نملك الكثير من الاستحواذ لإرباك هيكلة الخصوم ومحاولة معاقبتهم. هكذا كان الأمر دائمًا، وهكذا سيبقى دائمًا".

واختتم: "لم يحدث قط في مسيرتي أن دافعنا لوقت طويل جدًّا ككتلة مدمجة في العمق، مطلقًا. لقد تمكنا من فعل ذلك أمام آرسنال، وأعتبر هذا أمرًا إيجابيًّا بشكل لا يُصدق لمستقبلنا".