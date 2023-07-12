رغم تفضيله بايرن ميونخ.. باريس سان جيرمان يطلب من هاري كين عقد"اجتماع جديد"
قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عقد جلسة جديدة مع النجم الإنجليزي هاري كين، لإقناعه بقبول عرض أبطال الدوي الفرنسي، وصرف النظر عن مفاوضات بايرن ميونخ.
وتوصل هاري كين وبايرن ميونخ إلى اتفاق، لكن بايرن عرض 70 مليون يورو في البداية ثم تقدم بعرض ثانٍ قيمته 80 مليون يورو، لكن أيًا من العرضين لم يلقَ قبولًا من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام.
ونشرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان دخل سباق التعاقد مع كين هذا الصيف، حيث أجرى محادثات مع كل من توتنهام ووكلاء قائد إنجلترا.
ويزعم التقرير أن باريس سان جيرمان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع كين خلال المحادثات التي أجريت قبل عدة أسابيع، لكن إدارة بطل الدوري الفرنسي حددت موعدًا للقاء جديد، هذا الأسبوع، وتأمل أن تتمكن من إقناع المهاجم الدولي بالانتقال إلى باريس.
ويُزعم أن كين يفضل الانضمام إلى بايرن ميونيخ، لكن بطل الدوري الألماني، الموسم الماضي، لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع توتنهام، ما جعل باريس سان جيرمان يقرر عقد جولة مفاوضات جديدة.
اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، عاد إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد مع توتنهام، اليوم الأربعاء لكن مستقبله في النادي لا يزال موضع شك قبل الموسم الجديد.
ولم يتبقَ أمام كين سوى عام واحد في عقده الحالي، ويواجه توتنهام خطر خسارته في صفقة انتقال مجانية، العام المقبل، إذا لم يوافق على توقيع عقد جديد.
وأصر مدرب توتنهام الجديد أنجي بوستيكوجلو على أنه لم يتلقَ أي وعود من إدراة السبيرز بشأن مستقبل كين.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات صحفية: "لم أحصل على أي تأكيدات.. ما أعرفه الآن هو أن هاري جزء من هذا الفريق، ويتطلع إلى العودة".