النصر يدرس تمديد عقد البرازيلي لويس غوستافو قبل دخوله الفترة الحرة من عقده
كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن إدارة نادي النصر السعودي تدرس تجديد عقد البرازيلي لويس غوستافو لاعب الفريق.
ووفقًا للإعلامي التركي، فإن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تدرس تدعيم صفوف الفريق، بتجديد عقد اللاعب البرازيلي لمدة موسم واحد آخر، قبل دخول الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى النصر.
وتعاقدت إدارة النصر مع غوستافو للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم ثانٍ في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي فنربخشة التركي.
وخاض غوستافو مع النصر هذا الموسم 8 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 1.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وانضم لويس غوستافو، البالغ من العمر 35 عامًا، لنادي فنربخشة في 2019، قادمًا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وبلغ راتب لويس مع النادي التركي 4 ملايين يورو.
ويلعب غوستافو في مركز الوسط، وسبق له اللعب للعديد من الأندية مثل نادي ايبانيما اتلتيكو في 2006، يونيفرسال بورتو ريال، كورينثيانس ألاغوانو، سي آر بي (إعارة)، هوفنهايم (إعارة)، هوفنهايم، بايرن ميونخ، وفولفسبورغ.
وحقق اللاعب البرازيلي خلال مسيرته: دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألماني، كأس المؤتمرات البرازيلي، ومثل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية.
ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.