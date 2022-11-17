النصر يدرس تمديد عقد البرازيلي لويس غوستافو قبل دخوله الفترة الحرة من عقده

وخاض غوستافو مع النصر هذا الموسم 8 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 1.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وانضم لويس غوستافو، البالغ من العمر 35 عامًا، لنادي فنربخشة في 2019، قادمًا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وبلغ راتب لويس مع النادي التركي 4 ملايين يورو.

ويلعب غوستافو في مركز الوسط، وسبق له اللعب للعديد من الأندية مثل نادي ايبانيما اتلتيكو في 2006، يونيفرسال بورتو ريال، كورينثيانس ألاغوانو، سي آر بي (إعارة)، هوفنهايم (إعارة)، هوفنهايم، بايرن ميونخ، وفولفسبورغ.

وحقق اللاعب البرازيلي خلال مسيرته: دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألماني، كأس المؤتمرات البرازيلي، ومثل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية.

ويحتل النصر بعد مرور 8 جولات من الدوري السعودي، وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.