ابنة أسطورة مانشستر يونايتد تصدمه بقميص آرسنال (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

صدمت أليسيا ابنة النجم بول سكولز الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد والدها خلال حضوره مباراة الشياطين الحمر الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أولد ترافورد أمام آرسنال.

كانت هذه المباراة الحاسمة، والتي كانت أبرز مباريات نهاية الأسبوع الافتتاحية، أول فرصة لجماهير يونايتد لمشاهدة فريقهم المُجدد بعد صيفٍ شهد إنفاقًا كبيرًا لكن النتيجة كانت أيضا صادمة بالخسارة 1-0.

كان بول سكولز حاضرا بين حشود المشجعين الذين تابعوا المباراة من ملعب أولد ترافورد لكن على الأقل، سرق مشهد ابنته وهي ترتدي قميص آرسنال، بعضًا من فرحة النجم البالغ من العمر 50 عامًا.

صوّرت أليسيا، البالغة من العمر 24 عامًا، رد فعل والدها وهي تتجول في الصالة في الدقائق الأولى من المباراة، ويُظهر المقطع المضحك على وسائل التواصل الاجتماعي لاعب خط الوسط السابق وهو يطلب من ابنته بصراحة "خلع القميص".

وردّت عليه بسرعة: "لا".

أليسيا هي واحدة من ثلاثة أطفال لأسطورة مانشستر يونايتد من زوجته كلير فروجات، ولديهما أيضًا ابنان، آرون 25 سنة، وآيدن 20 سنة.

أليسيا، التي لديها 100 ألف متابع على إنستغرام، تعمل أيضًا كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لعب الإنجليزي بول سكولز لنادٍ وحيد في مسيرته بمانشستر يونايتد لمدة 20 سنة من 1994 إلى 2013 وتوج بـ24 لقبًا، كما شارك رفقة المنتخب الإنجليزي في 66 مباراة.