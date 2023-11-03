ماينز يفسخ عقد أنور الغازي رسميًا

وقرر ماينز إبعاد اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عن التدريبات، قبل أن يوافق على عودته، مشيرًا إلى اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية بعد حذف منشوره.

ونفى اللاعب تقديم اعتذار لإدارة ماينز، ما تسبب في تجديد التوتر، ليقرر النادي الألماني فسخ التعاقد رسميًا، اليوم الجمعة.

وانتقل أنور الغازي لصفوف فريق ماينز الألماني في الصيف الماضي، وخاض 3 مباريات فقط، لم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدفًا واحدًا.

ولعب الغازي قبل ذلك مع أندية أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين.