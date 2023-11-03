ماينز يفسخ عقد أنور الغازي رسميًا
أعلن نادي ماينز الألماني فسخ تعاقده مع الهولندي أنور الغازي، رسميًا؛ بسبب منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلن فيها إظهار دعمه للقضية الفلسطينية.
وأصدر نادي ماينز بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه نهاية مشوار اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، مع الفريق الألماني.
وقال النادي الألماني في بيانه: "ماينز ينهي علاقته التعاقدية مع أنور الغازي، وبهذا الإجراء يكون النادي قد تفاعل مع تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "تم إنهاء عقد أنور الغازي بأثر فوري، اليوم الجمعة، ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته".
وقرر ماينز إبعاد اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عن التدريبات، قبل أن يوافق على عودته، مشيرًا إلى اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية بعد حذف منشوره.
ونفى اللاعب تقديم اعتذار لإدارة ماينز، ما تسبب في تجديد التوتر، ليقرر النادي الألماني فسخ التعاقد رسميًا، اليوم الجمعة.
وانتقل أنور الغازي لصفوف فريق ماينز الألماني في الصيف الماضي، وخاض 3 مباريات فقط، لم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدفًا واحدًا.
ولعب الغازي قبل ذلك مع أندية أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين.