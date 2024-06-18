يوفنتوس يحدد سعر “هدف" الاتحاد والنصر السعوديين
كشفت تقارير صحفية أن ناد يوفنتوس حدد السعر المطلوب لبيع لاعبه فيديريكو كييزا، في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ استُهدِف اللاعب من قبل ناديي الاتحاد والنصر السعوديين.
وتراجع مستوى الجناح الإيطالي رفقة السيدة العجوز بالموسم الماضي، وخرجت تقارير عن استغناء المدرب الجديد تياغو موتا عن خدماته.
وحسب الإعلامي السعودي المقرب من نادي النصر عبد العزيز المريسل، فإن الأخير أرسل اسم كييزا فعلًا إلى لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، من أجل التعاقد معه.
وحسب المريسل، فإن اللاعب وافق فعلًا على اللعب في الدوري السعودي.
كما دخل نادي الاتحاد على خط المفاوضات للفوز بخدمات النجم الإيطالي.
وفي ظل التطورات الأخيرة، كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن يوفنتوس يقدر سعر كييزا بين 30-40 مليون يورو، للأندية الراغبة في ضمه.
كما أوضحت "سكاي"، أن فيديريكو كييزا أصبح ضمن القائمة المختصرة لنادي بايرن ميونخ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن إدارة يوفنتوس ستجتمع بوكيل كييزا عقب بطولة يورو 2024 بناءً على طلب اللاعب بسبب رغبته في التركيز بشكل كامل عليها قبل الخوض فيما سيفعله في مستقبله.
وانتقل كييزا إلى يوفنتوس في صيف 2020 قادمًا على سبيل الإعارة من فيورنتينا مقابل 12 مليون يورو، وتم التعاقد معه بشكل دائم فيما بعد مقابل 44 مليون يورو.
ووصلت قيمته السوقية الآن حسب موقع ترانسفير ماركت إلى 35 مليون يورو.
وسجل كييزا ثمانية أهداف فقط وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع فريق يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.