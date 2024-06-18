يوفنتوس يحدد سعر “هدف" الاتحاد والنصر السعوديين

كشفت تقارير صحفية أن ناد يوفنتوس حدد السعر المطلوب لبيع لاعبه فيديريكو كييزا، في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ استُهدِف اللاعب من قبل ناديي الاتحاد والنصر السعوديين.

وتراجع مستوى الجناح الإيطالي رفقة السيدة العجوز بالموسم الماضي، وخرجت تقارير عن استغناء المدرب الجديد تياغو موتا عن خدماته.

وحسب الإعلامي السعودي المقرب من نادي النصر عبد العزيز المريسل، فإن الأخير أرسل اسم كييزا فعلًا إلى لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، من أجل التعاقد معه.

وحسب المريسل، فإن اللاعب وافق فعلًا على اللعب في الدوري السعودي.

كما دخل نادي الاتحاد على خط المفاوضات للفوز بخدمات النجم الإيطالي.