طلال آل الشيخ: سالم الدوسري يرفض منح شارة القيادة لنيمار

قال الإعلامي الرياضي طلال آل الشيخ، إن سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، يرفض منح شارة قيادة الفريق إلى زميله نيمار داسيلفا.

ويرتدي سالم الدوسري شارة القيادة في الهلال ويحقق نجاحات رائعة مع الفريق الفترة الماضية، بينما عاد نيمار مؤخراً من إصابة طويلة وجراحة أبعدته عن الملاعب طيلة العام الماضي، وظهرت مطالبات بضرورة منحه الشارة تقديراً لتاريخه.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "هذه معلومة عندي، إن سالم الدوسري لا يريد إعطاء شارة القيادة لنيمار أو لأي لاعب آخر وليس للنجم البرازيلي تحديداً، ونتذكر في إحدى البطولات خلال تتويج الهلال صعد للمنصة سلمان الفرج وسالم الدوسري لاستلام الكأس، والمفروض أن يصعد القائد فقط".

وأضاف: "حتى لا يفهم أحد قصدي بشكل خاطئ، أنا أحب سالم الدوسري، وهذا نجمنا الأول، ولكن تقدير الناس الكبار أمر مهم، الناس الذين خدموا كرة القدم هذا تقدير رائع لهم".

وتابع آل الشيخ: "سالم الدوسري حر طبعاً وهذا شأنه وأنا أتحدث عن أمر تقديري، فهو لاعب عائد من إصابة طويلة، وجود نيمار مع الهلال مثل كريستيانو رونالدو في النصر، وكريم بنزيما في الاتحاد السعودي، أنت كناد تعاقدت مع تاريخ في هذا المجال فكيف لا يمنح الشارة".

واختتم: "في أي مجال تعلمنا نقدر ونجل الناس الذين نعتبرهم رموزا لنا، لا أعرف كيف يحسبونها في الهلال".

وعاد النجم البرازيلي إلى الملاعب بمشاركته في الشوط الثاني من مباراة فريقه الهلال السعودي مع مضيفه العين الإماراتي، مساء الاثنين الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ودخل نيمار أرضية الملعب في الدقيقة 77 بدلاً من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة لصالح الضيف السعودي 5-3 بفضل ثلاثية سالم الدوسري.

وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويتزعم الهلال صدارة جدول مجموعة الغرب، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة في أولى ثلاث جولات، بعد فوزه على الريان القطري (3-1)، واكتساح الشرطة العراقي (5-0)، قبل تحقيق انتصار ثمين على العين الإماراتي (5-4).