تلقت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا في العاصمة الفرنسية باريس خبرًا صادمًا بإلقاء القبض على أحد لاعبي المصارعة المشاركين بالأولمبياد بتهمة التحرش الجنسي.

وكشفت تقارير صحفية عن القبض على مصارع مصري شارك فعلًا في منافسات الرجال بأولمبياد باريس 2024، على خلفية بلاغ مقدم من إحدى السيدات بالتحرش بها صباح اليوم الجمعة.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنه تم إلقاء القبض على المصارع المصري محمد السيد "كيشو" بسبب اتهام بالتحرش الجنسي.

وودع كيشو منافسات المصارعة الرومانية مبكرا بالخسارة أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

وحصل كيشو صاحب الـ 26 عامًا على برونزية أولمبياد طوكيو 2021.

وتعود الواقعة حسب الصحيفة الفرنسية إلى بلاغ مقدم للشرطة من جانب سيدة اتهمت المصارع المصري بالتحرش بها جسديًّا عند الساعة 4:30 فجر اليوم الجمعة بعد مغادرته مقهى شهير في العاصمة باريس.

وأشارت السيدة في بلاغها إلى أن الشخص المصري الذي تحرش بها كان في حالة سكر تامة.

وأُلْقِي القبض على المصارع واحتجازه بمركز شرطة في العاصمة باريس إلى حين التحقيق معه.

ولم تعلن البعثة المصرية عن أي إجراءات تخص هذه الواقعة، وأن الاتحاد المصري للمصارعة لم يصدر عنه أي رد فعل تجاه ما حدث.

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وتضم البعثة المصرية 5 لاعبين في المصارعة الحرة وهم جمال عبد الناصر وعمر رضا ومصطفى الضرس وضياء الدين كمال وندى مدني.

وتضم أيضًا 5 لاعبين في المصارعة الرومانية وهم عبد اللطيف منيع ومحمد جبر ومحمد متولي ومحمد إبراهيم "كيشو" ومحمود عبد الرحمن.

ولم تحقق مصر سوى ميدالية وحيدة وهي البرونزية عن طريق محمد السيد في سلاح المبارزة.